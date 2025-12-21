Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Δολοφόνησε τη σύντροφό του και έπειτα αυτοκτόνησε

Μια ακόμη γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία το βράδυ της Κυριακής (21/12). Ένας άνδρας 40 ετών δολοφόνησε τη συνομήλικη σύντροφό του, Άνα Ταλιαφέρι.

Ο δράστης, ονόματι Ντιέγκο Ντι Ντομένικο, μαχαίρωσε θανάσιμα τη γυναίκα, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια γνωστού ζαχαροπλαστείου στην κωμόπολη Κάβα Ντέι Τιρένι, της Κάτω Ιταλίας.

Στη συνέχεια, ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού στο οποίου συζούσε με το θύμα και έβαλε τέλος στην ζωή του, πέφτοντας στο κενό.

Πρόσφατα ο δήμαρχος της Κάβα Ντέι Τιρένι είχε βραβεύσει την Άνα Ταλιαφέρι, μαζί με τα αδέλφια της, για τα πενήντα χρόνια πετυχημένης εμπορικής δραστηριότητας.

Πριν από λίγο, ο δήμος ανακοίνωσε ότι, σε ένδειξη πένθους, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που θα οργανώνονταν για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Η μητέρα της σαραντάχρονης, προσπάθησε να προστατέψει την κόρη της και μαχαιρώθηκε από τον δράστη. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

