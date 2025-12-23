Λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του, ο Έπσταϊν φέρεται να έγραψε χυδαία επιστολή για τον Τραμπ

Στη νέα δέσμη εγγράφων για την υπόθεση Έπσταϊν περιλαμβάνεται επιστολή που αποδίδεται στον Τζέφρι Έπσταϊν προς τον Λάρι Νάσαρ, με χυδαίες αναφορές και υπαινιγμούς για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σε ξεχωριστό έγγραφο, το FBI ζητά γραφολογική εξέταση για να διαπιστωθεί αν την έγραψε ο ίδιος ο Έπσταϊν.

Η επιστολή φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου 13 Αυγούστου 2019 και εμφανίζεται να έχει σταλεί από σωφρονιστικό κατάστημα του Μανχάταν προς τον Νάσαρ, τον πρώην γιατρό της εθνικής ομάδας ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ, ο οποίος έχει καταδικαστεί για κακοποίηση δεκάδων νεαρών αθλητριών.

Η επιστολή αναφέρει: «Αγαπητέ L.N., όπως ήδη θα γνωρίζεις, πήρα τον “σύντομο δρόμο” για το σπίτι. Καλή τύχη! Μοιραζόμαστε ένα πράγμα… την αγάπη και τη φροντίδα μας για τις νεαρές κυρίες με την ελπίδα να φτάσουν στο πλήρες δυναμικό τους. Και ο πρόεδρός μας μοιράζεται την αγάπη μας για τα νέα, εύπλαστα κορίτσια. Όταν περνούσε μια νεαρή καλλονή, του άρεσε να “αρπάζει το αιδοίο”, ενώ εμείς καταλήξαμε να αρπάζουμε το φαγητό στις τραπεζαρίες του συστήματος. Η ζωή είναι άδικη. Με εκτίμηση, J. Epstein».

Ο Έπσταϊν είχε βρεθεί νεκρός στο κελί του στις 10 Αυγούστου 2019 στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Η επιστολή δεν εμφανίζεται μεμονωμένα. Σε άλλο έγγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα, αίτημα εργαστηριακής εξέτασης του FBI, καταγράφεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 πράκτορας του FBI δέχθηκε τηλεφώνημα από αξιωματικό ειδικού ανακριτικού τμήματος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών για μια επιστολή που είχε παραληφθεί στο ίδιο σωφρονιστικό κέντρο. Εκεί αναφέρεται ότι το αντικείμενο ήταν «επιστροφή στον αποστολέα» και ότι στην πάνω αριστερή γωνία υπήρχε ένδειξη αποστολέα «J. Epstein» με διεύθυνση στο Manhattan Correctional, ενώ ως παραλήπτης εμφανιζόταν ο Larry Nassar.

Το FBI προσπάθησε να εξακριβώσει την επιστολή

Το έγγραφο σημειώνει ακόμη πως η επιστολή προωθήθηκε σε άλλη ομοσπονδιακή εγκατάσταση, αλλά επέστρεψε επειδή ο παραλήπτης «δεν βρισκόταν πλέον στη συγκεκριμένη διεύθυνση». Σε μεταγενέστερη υπηρεσιακή καταχώριση, με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020, το FBI της Νέας Υόρκης ζητά από το εργαστήριο να προχωρήσει σε ανάλυση γραφικού χαρακτήρα, συγκρίνοντας την επιστολή με δείγματα γραφής του Έπσταϊν, ώστε να διαπιστωθεί αν την έγραψε ο ίδιος ή άλλο άγνωστο πρόσωπο.

Η επιστολή προς τον Νάσαρ εντάσσεται σε μια ευρύτερη δημοσιοποίηση υλικού, που περιλαμβάνει και άλλα ευρήματα για το περιβάλλον του Έπσταϊν. Σε ανταλλαγή email του Νοεμβρίου 2001, η Γκισλέιν Μάξγουελ εμφανίζεται να αναζητεί γυμναστή/εκπαιδευτή άσκησης για τον Έπσταϊν, επιμένοντας ότι πρέπει να είναι «γυναίκα, σχετικά νέα και ελκυστική», διαφορετικά «θα χάσει γρήγορα το ενδιαφέρον του». Σε άλλο σημείο της ίδιας αλληλογραφίας, προσθέτει υπαινικτικά: «Του αρέσει, ξέρεις εσύ τι του αρέσει».

Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνονται και φωτογραφίες ενός πλαστού αυστριακού διαβατηρίου που εντοπίστηκε σε χρηματοκιβώτιο κατά την έρευνα του FBI στο σπίτι του Έπσταϊν στο Μανχάταν το 2019, μετά τη σύλληψή του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης. Το έγγραφο φέρει τη φωτογραφία του Έπσταϊν, αλλά άλλο όνομα, και καταγράφει τόπο κατοικίας τη Σαουδική Αραβία και επάγγελμα «manager», με σφραγίδες ταξιδιών σε ευρωπαϊκούς και μεσανατολικούς προορισμούς στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Σε ξεχωριστή υπηρεσιακή αλληλογραφία, στελέχη αρχών εμφανίζονται να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το πραγματικό πρόσωπο στο οποίο αντιστοιχούσε το όνομα του διαβατηρίου και να εξακριβώσουν πώς βρέθηκε έγγραφο «με το όνομά του» και τη φωτογραφία του Έπσταϊν σε χρηματοκιβώτιο της οικίας του.

Αρχεία Έπσταϊν: Ψευδές βίντεο από τη φυλακή δημοσιοποιήθηκε

Αίσθηση προκάλεσε, επίσης, ότι στο υλικό που ανέβηκε αρχικά περιλήφθηκε ένα σύντομο βίντεο που υποτίθεται ότι έδειχνε τον Έπσταϊν να επιχειρεί να βλάψει τον εαυτό του. Το βίντεο, διάρκειας 12 δευτερολέπτων, δημοσιοποιήθηκε χωρίς επεξήγηση και στη συνέχεια αποσύρθηκε. Σε άλλο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε αργότερα, αναφέρεται ότι επρόκειτο για παλαιό ψευδές βίντεο που είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, με ασυμβατότητες ως προς τα στοιχεία της φυλακής.

Στη νέα δέσμη εγγράφων υπάρχουν ακόμη email του 2002 για σχεδιαζόμενο ταξίδι στο Περού, όπου η Μάξγουελ εμφανίζεται να λειτουργεί ως ενδιάμεσος σε ανταλλαγές μηνυμάτων που περιλαμβάνουν αναφορές σε «κορίτσια». Ο άνδρας που αναφέρεται ως «The Invisible Man» ταυτοποιείται σε δημοσιογραφικές αναφορές ως πρόσωπο που «πιθανότατα» αντιστοιχεί στον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, με την επισήμανση ότι από τα ίδια τα email δεν προκύπτει τεκμήριο παράνομης πράξης.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, από την πλευρά του, έχει σημειώσει ότι τα αρχεία δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο της «διαφάνειας», αλλά έχει ταυτόχρονα προειδοποιήσει πως στο υλικό περιλαμβάνονται και ισχυρισμοί χωρίς τεκμηρίωση, που είχαν κατατεθεί στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020.

