Ιταλία: Πρόστιμο 256 εκατ. στη Ryanair για «πρακτικές κατά των online πρακτορείων»

Πρόστιμο 256 εκατ. ευρώ επέβαλε στη Ryanair η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού, κρίνοντας ότι η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε τη δεσπόζουσα θέση της για να περιορίσει τις πωλήσεις εισιτηρίων μέσω διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων.

Σύμφωνα με την Αρχή, η Ryanair εφάρμοσε μια «καταχρηστική στρατηγική» που έστηνε τεχνικά εμπόδια τόσο στους πράκτορες όσο και στους επιβάτες, ώστε οι κρατήσεις να γίνονται δυσκολότερες μέσω τρίτων και να κατευθύνονται προς το ryanair.com. Η έρευνα αφορά πρακτικές από τον Απρίλιο του 2023 και τουλάχιστον έως τον Απρίλιο του 2025.

Η ιταλική πλευρά υποστηρίζει ότι η αεροπορική παρενέβαινε ώστε τα online πρακτορεία να μην μπορούν να διαθέτουν εισιτήρια της Ryanair σε συνδυασμό με πτήσεις άλλων εταιρειών ή με πρόσθετες υπηρεσίες (τουριστικές, ασφαλιστικές κ.ά.), περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό.

Η απάντηση της Ryanair

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει άμεσα κατά της απόφασης, την οποία χαρακτηρίζει «νομικά εσφαλμένη».

Ο διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Ο’Λίρι έχει εδώ και καιρό ανοίξει δημόσια μέτωπο με όσα αποκαλεί «πειρατικά» διαδικτυακά πρακτορεία, όπως τα Booking.com, Kiwi και Kayak, κατηγορώντας τα ότι επιβαρύνουν τους καταναλωτές με πρόσθετες χρεώσεις και προσαυξήσεις στις τιμές. Στο πλαίσιο αυτής της γραμμής, η εταιρεία αποδέχθηκε το κόστος της απώλειας πωλήσεων, καθώς οι περιορισμοί στις κρατήσεις μέσω τρίτων μείωσαν την παρουσία της σε πλατφόρμες πρακτορείων. Ενδεικτικό ήταν ότι, στα τέλη του 2023, πτήσεις της Ryanair αποσύρθηκαν αιφνιδιαστικά από ιστοσελίδες πρακτορείων, εξέλιξη που συνοδεύτηκε από κάμψη στον όγκο κρατήσεων.

Παρά την υποχώρηση των πωλήσεων που αποδίδεται στη σύγκρουση αυτή, η εταιρεία έχει φτάσει σε αποτίμηση 31 δισ. ευρώ, γεγονός που, σύμφωνα με τον Guardian, την κατατάσσει δεύτερη παγκοσμίως, πίσω μόνο από την αμερικανική Delta Air Lines.

Facebook Twitter Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι / Φωτ: EPA, αρχείου

Πώς η Ryanair εμπόδιζε την αγορά εισιτηρίων μέσω τρίων

Στο σκεπτικό της απόφασης περιγράφονται πρακτικές όπως η εφαρμογή διαδικασιών αναγνώρισης προσώπου για επιβάτες που είχαν αγοράσει εισιτήρια μέσω τρίτων, με επίκληση λόγων ασφαλείας. Η Αρχή αναφέρει επίσης ότι η εταιρεία μπλόκαρε κατά περίπτωση απόπειρες κρατήσεων από πρακτορεία, μεταξύ άλλων με αποκλεισμούς μεθόδων πληρωμής και μαζικές διαγραφές λογαριασμών.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε «συμφωνίες συνεργασίας» που έθεταν περιορισμούς στη διάθεση πτήσεων Ryanair σε συνδυασμό με άλλους αερομεταφορείς. Κατά την ιταλική πλευρά, οι περιορισμοί στις κρατήσεις χρησιμοποιήθηκαν και ως πίεση ώστε τα πρακτορεία να υπογράψουν τις σχετικές συμφωνίες. Μόνο τον Απρίλιο του 2025, όπως σημειώνει η Αρχή, άρχισε να επιτρέπεται αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ιστοσελίδων πρακτορείων με τις υπηρεσίες της Ryanair, ώστε να αποκατασταθεί ουσιαστικός ανταγωνισμός.

Απαντώντας στην απόφαση, ο Ο’Λίρι έκανε λόγο για «πρόκληση για την προστασία των καταναλωτών και το δίκαιο ανταγωνισμού» και υποστήριξε ότι η απευθείας διάθεση μέσω του ryanair.com μειώνει το κόστος διανομής, όφελος που –όπως είπε– μεταφέρεται στους επιβάτες μέσω χαμηλότερων ναύλων. «Η Ryanair ανυπομονεί να ανατρέψει αυτή τη νομικά εσφαλμένη απόφαση και το παράλογο πρόστιμο των 256 εκατ. ευρώ στα δικαστήρια», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της εταιρείας έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να παραδώσει τα ηνία σε διάδοχο μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια. Αν παραμείνει στη Ryanair έως το τέλος Ιουλίου 2028, προβλέπεται να λάβει μετοχές αξίας 111 εκατ. ευρώ, πέραν της υφιστάμενης συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ H Ryanair θα αυξήσει τα μπόνους για όσους εντοπίζουν αποσκευές βαρύτερες από τα όρια