Η Ρωσία κατέλαβε ακόμη μία ουκρανική πόλη

Πριν από δύο εβδομάδες, η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει ότι είχε θέσει την πόλη υπό τον έλεγχό της, ωστόσο η Ουκρανία είχε διαψεύσει τον ισχυρισμό

Η Ρωσία κατέλαβε ακόμη μία ουκρανική πόλη
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
Ουκρανικά στρατεύματα αποσύρθηκαν από την πολιορκημένη πόλη Σιβέρσκ στα ανατολικά της χώρας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τη σταθερή προέλασή της.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε την Τρίτη ότι η απόφαση ελήφθη «για τη διαφύλαξη της ζωής των στρατιωτών μας και της μαχητικής ικανότητας των μονάδων», προσθέτοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις διέθεταν «σημαντικό πλεονέκτημα σε ανθρώπινο δυναμικό».

Η κατάληψη του Σιβέρσκ φέρνει τη Ρωσία πιο κοντά στις τελευταίες εναπομείνασες πόλεις της λεγόμενης «ζώνης οχυρών» — το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ — που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο στη βιομηχανική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι — μεταξύ τους και ένα μικρό παιδί — σκοτώθηκαν σε μαζικές νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στην Ουκρανία.

Πριν από τη ρωσική εισβολή, το Σιβέρσκ είχε περίπου 11.000 κατοίκους.

Πριν από δύο εβδομάδες, η Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει ότι είχε θέσει την πόλη υπό τον έλεγχό της, ωστόσο η Ουκρανία είχε τότε διαψεύσει τον ισχυρισμό.

Το Σιβέρσκ έχει ουσιαστικά καταστραφεί έπειτα από πολλούς μήνες σφοδρών μαχών.

Η Μόσχα ελέγχει σήμερα περίπου το 75% της περιφέρειας Ντονέτσκ και σχεδόν το 99% της γειτονικής Λουχάνσκ. Οι δύο αυτές περιοχές είναι συλλογικά γνωστές ως Ντονμπάς.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από ολόκληρο το Ντονμπάς, αλλιώς η Ρωσία θα το καταλάβει, απορρίπτοντας οποιονδήποτε συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται έντονες πιέσεις από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να παραχωρήσει ολόκληρο το Ντονμπάς στη Ρωσία, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον.

Ο Ζελένσκι έχει μέχρι στιγμής απορρίψει κάθε εδαφική παραχώρηση και αντ’ αυτού ζητά σιδερένιες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες — που περιλαμβάνουν ξεχωριστές συναντήσεις Αμερικανών αξιωματούχων με Ουκρανούς και Ρώσους ομολόγους τους — συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί κάποια πρόοδος.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ΗΠΑ είχαν προτείνει εκεχειρία τα Χριστούγεννα, αλλά η Ρωσία απέρριψε την ιδέα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε 635 drones και 38 πυραύλους σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία, προσθέτοντας ότι τα 621 από αυτά καταρρίφθηκαν.

Με πληροφορίες από BBC

