Αγρότες: Με δυσκολία διεξάγεται η έξοδος των αδειούχων - Ουρές στην Αθηνών - Λαμίας

Η έξοδος των αδειούχων για τα Χριστούγεννα συνοδεύεται φέτος από έντονη ταλαιπωρία στους αυτοκινητόδρομους, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου επηρεάζουν την ομαλή ροή της κυκλοφορίας, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις για τους ταξιδιώτες.

Στο ύψος της Ριτσώνας, στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, οι οδηγοί αντιμετώπισαν από νωρίς ουρές χιλιομέτρων και πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Λόγω των μπλόκων και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές και χρησιμοποίησε παρακαμπτήριους δρόμους για να αποσυμφορήσει το ρεύμα προς Λαμία, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν σε αρκετά τμήματα.

Δείτε live την κίνηση εδώ.

Παράλληλα, ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των αγροτών και της ΕΛ.ΑΣ., ορισμένα σημεία – όπως στη Ριτσώνα, στο Σχηματάρι και στο Κάστρο Βοιωτίας – έχουν πλέον δύο λωρίδες ελεύθερης κυκλοφορίας, καθώς τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του οδοστρώματος, με σκοπό να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Μάλγαρα

Στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στα Μάλγαρα, τα μπλόκα είχαν κλείσει για πολλές ημέρες το ρεύμα προς Αθήνα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ωστόσο, οι αγρότες άνοιξαν ξανά δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρεις προς Θεσσαλονίκη, επιτρέποντας την επιστροφή των οχημάτων στον βασικό άξονα μετά από μεγάλες καθυστερήσεις.

Νίκαια Λάρισας

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο είναι η Νίκαια Λάρισας, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα πανελλαδικά. Εκεί, η κυκλοφορία διεξάγεται σε περιορισμένο εύρος λωρίδων, με τις ουρές να φτάνουν αρκετά χιλιόμετρα και τους ταξιδιώτες να πρέπει να αναμένουν καθυστερήσεις στο ταξίδι τους.

Σε όλο το οδικό δίκτυο, οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για την κυκλοφοριακή κατάσταση και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με βάση τις τρέχουσες ρυθμίσεις της Τροχαίας και τις εναλλακτικές διαδρομές που ενδέχεται να απαιτούνται.