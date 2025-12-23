ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αλβανία: Μολότοφ στο γραφείο του Ράμα καθώς φουντώνουν οι διαδηλώσεις για διαφθορά

Η κινητοποίηση εντάσσεται σε μια πολιτική κρίση που κλιμακώνεται εδώ και εβδομάδες, μετά τις κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης

The LiFO team
The LiFO team
ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ ΜΟΛΟΤΟΦ Facebook Twitter
Φωτ: EPA
0

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα στα Τίρανα, με την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους και να ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η κινητοποίηση εντάσσεται σε μια πολιτική κρίση που κλιμακώνεται εδώ και εβδομάδες, μετά τις κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου. Η κοινοβουλευτική της ασυλία έχει μέχρι στιγμής μπλοκάρει τη σύλληψή της, με την αντιπολίτευση και τους εισαγγελείς να ζητούν την άρση της.

Η ένταση κορυφώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν εκτοξεύθηκαν μολότοφ προς το γραφείο του Ράμα. Στα επεισόδια που ακολούθησαν συνελήφθησαν τέσσερις διαδηλωτές, άλλοι επτά τέθηκαν υπό έρευνα και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Αλβανία: Μολότοφ στο γραφείο Ράμα καθώς φουντώνουν οι διαδηλώσεις για διαφθορά Facebook Twitter
H Μπελίντα Μπαλούκου / Φωτ: EPA, αρχείου

Τη διαδήλωση οργάνωσε ο βετεράνος ηγέτης της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα και το Δημοκρατικό Κόμμα, λίγες ημέρες μετά τις σκηνές έντασης στο κοινοβούλιο, όπου βουλευτές ενεπλάκησαν σε συμπλοκές και άναψαν φωτοβολίδες μέσα στην αίθουσα, με την αστυνομία να παρεμβαίνει.

Σε δηλώσεις του μέσω εκπροσώπου, ο Μπερίσα ανέφερε ότι δεν «νομιμοποιεί» τη βία, υποστήριξε όμως ότι η κυβέρνηση ασκεί «εκβιασμό» και «συστηματική λεηλασία» εις βάρος των πολιτών, παρουσιάζοντας τις κινητοποιήσεις ως προσπάθεια να «σταματήσει» αυτή η κατάσταση.

Ο Ράμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχουν καθυστερήσει την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας, λέγοντας ότι θα περιμένουν απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που αναμένεται τον Ιανουάριο. Η Μπαλούκου κατηγορείται, μαζί με άλλους αξιωματούχους και ιδιωτικές εταιρείες, ότι παρενέβη σε δημόσιους διαγωνισμούς ώστε να ευνοηθούν συγκεκριμένοι ανάδοχοι σε μεγάλα έργα υποδομών. Η ίδια απορρίπτει τις κατηγορίες ως «υπαινιγμούς», «μισές αλήθειες» και «ψέματα» και δηλώνει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη Δικαιοσύνη.

Αλβανία: Μολότοφ στο γραφείο Ράμα καθώς φουντώνουν οι διαδηλώσεις για διαφθορά Facebook Twitter
Τη διαδήλωση οργάνωσε ο βετεράνος ηγέτης της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα και το Δημοκρατικό Κόμμα / Φωτ: EPA

Ο πρωθυπουργός, από την πλευρά του, έχει υπερασπιστεί την αντιπρόεδρό του και έχει επικρίνει την υπηρεσία κατά της διαφθοράς (SPAK), μιλώντας για «συλλήψεις χωρίς δίκη» που, κατά τον ίδιο, δεν συνάδουν με ευρωπαϊκά δημοκρατικά πρότυπα. Ερωτηθείς για τη βίαιη τροπή των κινητοποιήσεων και τις εκκλήσεις για παραίτηση, απέφυγε να σχολιάσει. Ο Μπερίσα επανήλθε, κατηγορώντας τον Ράμα για νοθεία και λέγοντας ότι «δεν έχει νομιμοποίηση να παραμείνει ούτε μία ημέρα ακόμη». Ο Ράμα επανεξελέγη τον Μάιο για τέταρτη θητεία.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Διεθνή / Απετράπη τρομοκρατική ενέργεια στο Μάντσεστερ: Υποστηρικτές του ISIS σχεδίαζαν επίθεση κατά εβραϊκών στόχων

Εάν το σχέδιο στο Μάντσεστερ είχε υλοποιηθεί, θα μπορούσε να εξελιχθεί στη «φονικότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου» σύμφωνα με τις αρχές
THE LIFO TEAM
Οι ΗΠΑ σκέφτονται να πραγματοποιήσουν διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Διεθνή / Οι ΗΠΑ σκέφτονται να πραγματοποιήσουν διάσκεψη με θέμα την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η διάσκεψη θα αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να συνεχίσει να προχωρά το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, το οποίο παρουσιάστηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός
THE LIFO TEAM
Ο Τραμπ πέταξε με τον Έπσταϊν σε ιδιωτικό τζετ μαζί με μια 20χρονη, σύμφωνα με νέα αρχεία

Διεθνή / Ο Τραμπ πέταξε με τον Έπσταϊν και μια 20χρονη σε ιδιωτικό τζετ, σύμφωνα με νέα αρχεία

Μεταξύ των αρχείων περιλαμβάνεται και μια επιστολή που φαίνεται να έχει σταλεί από τον Έπσταϊν προς τον Λάρι Νάσαρ, τον γιατρό της εθνικής ομάδας ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων νεαρών αθλητριών
THE LIFO TEAM
Υπόθεση Έπσταϊν: «Μου βρήκες νέους ακατάλληλους φίλους;» - Email από το Μπαλμόραλ με την υπογραφή «Α»

Διεθνή / Υπόθεση Έπσταϊν: «Μου βρήκες νέους ακατάλληλους φίλους;» - Email από το Μπαλμόραλ με την υπογραφή «Α»

Ανάμεσα στα νέα έγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνεται email από το 2001 που ξεκινά με τη φράση «Βρίσκομαι στο εξοχικό της βασιλικής οικογένειας στο Μπαλμόραλ»
THE LIFO TEAM
 
 