Αλβανία: Μολότοφ στο γραφείο του Ράμα καθώς φουντώνουν οι διαδηλώσεις για διαφθορά

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα στα Τίρανα, με την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους και να ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Η κινητοποίηση εντάσσεται σε μια πολιτική κρίση που κλιμακώνεται εδώ και εβδομάδες, μετά τις κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου. Η κοινοβουλευτική της ασυλία έχει μέχρι στιγμής μπλοκάρει τη σύλληψή της, με την αντιπολίτευση και τους εισαγγελείς να ζητούν την άρση της.

Η ένταση κορυφώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν εκτοξεύθηκαν μολότοφ προς το γραφείο του Ράμα. Στα επεισόδια που ακολούθησαν συνελήφθησαν τέσσερις διαδηλωτές, άλλοι επτά τέθηκαν υπό έρευνα και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Τη διαδήλωση οργάνωσε ο βετεράνος ηγέτης της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα και το Δημοκρατικό Κόμμα, λίγες ημέρες μετά τις σκηνές έντασης στο κοινοβούλιο, όπου βουλευτές ενεπλάκησαν σε συμπλοκές και άναψαν φωτοβολίδες μέσα στην αίθουσα, με την αστυνομία να παρεμβαίνει.

Σε δηλώσεις του μέσω εκπροσώπου, ο Μπερίσα ανέφερε ότι δεν «νομιμοποιεί» τη βία, υποστήριξε όμως ότι η κυβέρνηση ασκεί «εκβιασμό» και «συστηματική λεηλασία» εις βάρος των πολιτών, παρουσιάζοντας τις κινητοποιήσεις ως προσπάθεια να «σταματήσει» αυτή η κατάσταση.

Ο Ράμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχουν καθυστερήσει την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας, λέγοντας ότι θα περιμένουν απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που αναμένεται τον Ιανουάριο. Η Μπαλούκου κατηγορείται, μαζί με άλλους αξιωματούχους και ιδιωτικές εταιρείες, ότι παρενέβη σε δημόσιους διαγωνισμούς ώστε να ευνοηθούν συγκεκριμένοι ανάδοχοι σε μεγάλα έργα υποδομών. Η ίδια απορρίπτει τις κατηγορίες ως «υπαινιγμούς», «μισές αλήθειες» και «ψέματα» και δηλώνει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη Δικαιοσύνη.

Ο πρωθυπουργός, από την πλευρά του, έχει υπερασπιστεί την αντιπρόεδρό του και έχει επικρίνει την υπηρεσία κατά της διαφθοράς (SPAK), μιλώντας για «συλλήψεις χωρίς δίκη» που, κατά τον ίδιο, δεν συνάδουν με ευρωπαϊκά δημοκρατικά πρότυπα. Ερωτηθείς για τη βίαιη τροπή των κινητοποιήσεων και τις εκκλήσεις για παραίτηση, απέφυγε να σχολιάσει. Ο Μπερίσα επανήλθε, κατηγορώντας τον Ράμα για νοθεία και λέγοντας ότι «δεν έχει νομιμοποίηση να παραμείνει ούτε μία ημέρα ακόμη». Ο Ράμα επανεξελέγη τον Μάιο για τέταρτη θητεία.

