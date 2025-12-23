Ράσελ Μπραντ: Νέες κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι απήγγειλε στον Ράσελ Μπραντ δύο ακόμη κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα, μία για βιασμό και μία για σεξουαλική επίθεση, που αφορούν δύο επιπλέον γυναίκες.

Οι νέες κατηγορίες προστίθενται σε εκείνες για τις οποίες ο 50χρονος πρώην κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής έχει ήδη δηλώσει αθώος τον Μάιο: δύο κατηγορίες για βιασμό, μία για άσεμνη επίθεση και δύο για σεξουαλική επίθεση. Με την τελευταία εξέλιξη, τα φερόμενα αδικήματα συνδέονται πλέον με έξι διαφορετικές γυναίκες.

Ο Μπραντ αναμένεται να εμφανιστεί στο Westminster Magistrates’ Court στις 20 Ιανουαρίου για να απαντήσει στις δύο νέες κατηγορίες. Η δίκη για τις αρχικές πέντε κατηγορίες έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου του 2026 στο Southwark Crown Court.

Οι πρώτες σοβαρές καταγγελίες είχαν έρθει στο φως μέσα από κοινή δημοσιογραφική έρευνα του Channel 4 και των Sunday Times, με μαρτυρίες γυναικών που ανέφεραν εμπειρίες τους από την περίοδο 1999–2005 και περιέγραφαν, όπως υποστήριζαν, ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο παραβατικής συμπεριφοράς.

Ο επικεφαλής της έρευνας, ντετέκτιβ Tariq Farooqi, δήλωσε ότι οι γυναίκες που έχουν καταθέσει αναφορές συνεχίζουν να υποστηρίζονται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς και τόνισε ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Η αστυνομία καλεί όποιον έχει πληροφορίες ή θεωρεί ότι έχει επηρεαστεί από την υπόθεση να επικοινωνήσει με τους ερευνητές μέσω email στη διεύθυνση [email protected], ενώ υπενθύμισε ότι υποστήριξη παρέχει και η οργάνωση Rape Crisis μέσω 24ωρης γραμμής βοήθειας.

Ο Μπραντ, μετά την άσκηση των πρώτων διώξεων τον Απρίλιο, είχε αρνηθεί ότι προέβη σε μη συναινετική σεξουαλική πράξη και είχε δηλώσει ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο.

Με πληροφορίες από Guardian

