Γκρέτα Τούνμπεργκ: Συνελήφθη στο Λονδίνο σε διαδήλωση υπέρ κρατουμένων της Palestine Action

Η ανακοίνωση της αστυνομίας του Λονδίνου για τη σύλληψη της Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη νωρίτερα σήμερα στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υπέρ μελών της οργάνωσης Palestine Action που πραγματοποιούν απεργία πείνας μέσα στη φυλακή.

Τη σύλληψη της ακτιβίστριας από τη Σουηδία γνωστοποίησε η ομάδα Prisoners for Palestine, η οποία δημοσίευσε βίντεο από το σημείο της κινητοποίησης. Στο βιντεοληπτικό υλικό, η Γκρέτα Τούνμπεργκ εμφανίζεται να κρατά πλακάτ με το μήνυμα: «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action – Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία».

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής εταιρείας Aspen Insurance στο κεντρικό Λονδίνο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εταιρεία στοχοποιήθηκε επειδή φέρεται να παρέχει υπηρεσίες σε αμυντική εταιρεία με δεσμούς με το Ισραήλ.

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, δύο ακτιβιστές έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη του κτιρίου, πριν επέμβει η αστυνομία και προχωρήσει σε συλλήψεις.

Σε ανακοίνωσή της, η City of London Police (Αστυνομία του Σίτι στο Λονδίνο) ανέφερε ότι γύρω στις 07:00 το πρωί χρησιμοποιήθηκαν σφυριά και κόκκινη μπογιά για την πρόκληση φθορών σε κτίριο στην οδό Fenchurch Street.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα συνελήφθησαν αρχικά για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθη και 22χρονη γυναίκα για επίδειξη αντικειμένου υπέρ απαγορευμένης οργάνωσης, κατά παράβαση του άρθρου 13 του Αντιτρομοκρατικού Νόμου του 2000.

BREAKING: Greta Thunberg arrested under the Terrorism Act for holding a sign which says "I support Palestine Action prisoners. I oppose genocide"



She was detained at the Prisoners for Palestine action at Aspen Insurance in London, insurers for Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/3qBt3iRi9e — Prisoners For Palestine (@Prisoners4Pal) December 23, 2025

Με πληροφορίες από Independent