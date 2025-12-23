ΔΙΕΘΝΗ
Τέξας: Πέντε νεκροί από πτώση μεξικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους στη θάλασσα

Το αεροσκάφος εκτελούσε αεροδιακομιδή ενός παιδιού με σοβαρά εγκαύματα - Ένα άτομο αγνοείται 

Φωτ: Sky Decker - KHOU11 Houston
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν αεροσκάφος του Μεξικανικού Ναυτικού συνετρίβη, μέσα σε πυκνή ομίχλη, κοντά στο Γκάλβεστον του Τέξας τη Δευτέρα.

Το αεροσκάφος συμμετείχε σε αεροδιακομιδή παιδιού με σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar, το αεροπλάνο καταγράφηκε για τελευταία φορά στις 15:01 τοπική ώρα πάνω από τον κόλπο του Γκάλβεστον, κοντά στο αεροδρόμιο Scholes International.

Η Γραμματεία του Μεξικανικού Ναυτικού ανακοίνωσε ότι ένα άτομο αγνοείται, ενώ δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί. Είχε προηγηθεί ενημέρωση ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε συντονισμό με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το Associated Press δείχνει το κουφάρι του αεροσκάφους μέσα στο νερό, με αυτόπτες μάρτυρες και αστυνομικούς να μπαίνουν στη θάλασσα αναζητώντας επιζώντες και συντρίμμια. Άλλο οπτικό υλικό, από την περιοχή του αεροδρομίου, καταγράφει δύτες και διασώστες να επιχειρούν σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Ο Sky Decker, κυβερνήτης ιστιοπλοϊκού στην περιοχή, δήλωσε ότι μετέφερε δύο αστυνομικούς στο σημείο, πριν βουτήξει ο ίδιος και εντοπίσει μια βαριά τραυματισμένη γυναίκα παγιδευμένη. «Δεν το πίστευα. Είχε ίσως επτά-οκτώ εκατοστά “κενό” αέρα για να αναπνέει», είπε, περιγράφοντας επίσης έντονη οσμή καυσίμων στο νερό.

Το αεροσκάφος εκτελούσε ιατρική αποστολή για λογαριασμό του ιδρύματος Michou y Mau, που στηρίζει παιδιά στο Μεξικό με βαριά εγκαύματα. Σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, το ίδρυμα εξέφρασε «τα βαθύτατα συλλυπητήριά» του στις οικογένειες των θυμάτων.

Με πληροφορίες από BBC

