ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τροχαίο στο Μαϊάμι για την αδελφή του Λιονέλ Μέσι - Αναβάλλεται ο γάμος της

Η Μαρία Σολ Μέσι φέρεται να υπέστη κατάγματα και ελαφρά εγκαύματα

The LiFO team
The LiFO team
ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΣΙ ΑΔΕΛΦΗ ΤΡΟΧΑΙΟ Facebook Twitter
Η Μαρία Σολ Μέσι το 2012 / Φωτ: Getty Images
0

Η Μαρία Σολ Μέσι, αδελφή του Λιονέλ Μέσι, τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Μαϊάμι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, χωρίς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο.

Όπως μετέδωσε ο Αργεντινός δημοσιογράφος Άνχελ Ντε Μπρίτο, επικαλούμενος επικοινωνία με τη μητέρα του ποδοσφαιριστή, η Μαρία Σολ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και προσέκρουσε σε τοίχο. Φέρεται να υπέστη κατάγματα και ελαφρά εγκαύματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μαρία Σολ έχει ήδη επιστρέψει στο Ροζάριο και έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Το ατύχημα, πάντως, φαίνεται πως ανατρέπει και τον άμεσο προσωπικό της προγραμματισμό, καθώς είχε προγραμματίσει να παντρευτεί στις 3 Ιανουαρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γάμος θα μετατεθεί, ώστε να δοθεί χρόνος για την ανάρρωσή της.

Η Μαρία Σολ πρόκειται να παντρευτεί τον Χούλιαν Αρεγιάνο, με τον οποίο γνωρίζονται από τη γειτονιά όπου μεγάλωσαν και είναι μαζί εδώ και χρόνια. Ο Αρεγιάνο εργάζεται ως προπονητής στα τμήματα υποδομής της Ίντερ Μαϊάμι και η τελετή είχε σχεδιαστεί να γίνει στο Ροζάριο, πλέον όμως αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι πρώτες αναφορές για το περιστατικό έκαναν λόγο για ατύχημα με μοτοσικλέτα, ωστόσο στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι η Μαρία Σολ οδηγούσε αυτοκίνητο.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Διεθνή / Απετράπη τρομοκρατική ενέργεια στο Μάντσεστερ: Υποστηρικτές του ISIS σχεδίαζαν επίθεση κατά εβραϊκών στόχων

Εάν το σχέδιο στο Μάντσεστερ είχε υλοποιηθεί, θα μπορούσε να εξελιχθεί στη «φονικότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου» σύμφωνα με τις αρχές
THE LIFO TEAM
Οι ΗΠΑ σκέφτονται να πραγματοποιήσουν διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Διεθνή / Οι ΗΠΑ σκέφτονται να πραγματοποιήσουν διάσκεψη με θέμα την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η διάσκεψη θα αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να συνεχίσει να προχωρά το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, το οποίο παρουσιάστηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός
THE LIFO TEAM
Ο Τραμπ πέταξε με τον Έπσταϊν σε ιδιωτικό τζετ μαζί με μια 20χρονη, σύμφωνα με νέα αρχεία

Διεθνή / Ο Τραμπ πέταξε με τον Έπσταϊν και μια 20χρονη σε ιδιωτικό τζετ, σύμφωνα με νέα αρχεία

Μεταξύ των αρχείων περιλαμβάνεται και μια επιστολή που φαίνεται να έχει σταλεί από τον Έπσταϊν προς τον Λάρι Νάσαρ, τον γιατρό της εθνικής ομάδας ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων νεαρών αθλητριών
THE LIFO TEAM
Υπόθεση Έπσταϊν: «Μου βρήκες νέους ακατάλληλους φίλους;» - Email από το Μπαλμόραλ με την υπογραφή «Α»

Διεθνή / Υπόθεση Έπσταϊν: «Μου βρήκες νέους ακατάλληλους φίλους;» - Email από το Μπαλμόραλ με την υπογραφή «Α»

Ανάμεσα στα νέα έγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνεται email από το 2001 που ξεκινά με τη φράση «Βρίσκομαι στο εξοχικό της βασιλικής οικογένειας στο Μπαλμόραλ»
THE LIFO TEAM
 
 