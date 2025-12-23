Τροχαίο στο Μαϊάμι για την αδελφή του Λιονέλ Μέσι - Αναβάλλεται ο γάμος της

Η Μαρία Σολ Μέσι, αδελφή του Λιονέλ Μέσι, τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Μαϊάμι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, χωρίς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο.

Όπως μετέδωσε ο Αργεντινός δημοσιογράφος Άνχελ Ντε Μπρίτο, επικαλούμενος επικοινωνία με τη μητέρα του ποδοσφαιριστή, η Μαρία Σολ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και προσέκρουσε σε τοίχο. Φέρεται να υπέστη κατάγματα και ελαφρά εγκαύματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μαρία Σολ έχει ήδη επιστρέψει στο Ροζάριο και έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Το ατύχημα, πάντως, φαίνεται πως ανατρέπει και τον άμεσο προσωπικό της προγραμματισμό, καθώς είχε προγραμματίσει να παντρευτεί στις 3 Ιανουαρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γάμος θα μετατεθεί, ώστε να δοθεί χρόνος για την ανάρρωσή της.

🚨 𝗠𝗢𝗥𝗘: Lionel Messi's sister was about to get married to Julian Arellano, the youth coach of Inter Miami.



The wedding has been canceled, for now. https://t.co/0OeAbXsNeJ pic.twitter.com/i33qA84RJG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 23, 2025

Η Μαρία Σολ πρόκειται να παντρευτεί τον Χούλιαν Αρεγιάνο, με τον οποίο γνωρίζονται από τη γειτονιά όπου μεγάλωσαν και είναι μαζί εδώ και χρόνια. Ο Αρεγιάνο εργάζεται ως προπονητής στα τμήματα υποδομής της Ίντερ Μαϊάμι και η τελετή είχε σχεδιαστεί να γίνει στο Ροζάριο, πλέον όμως αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι πρώτες αναφορές για το περιστατικό έκαναν λόγο για ατύχημα με μοτοσικλέτα, ωστόσο στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι η Μαρία Σολ οδηγούσε αυτοκίνητο.