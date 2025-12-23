Φορολοταρία Χριστουγέννων: Ανακοινώθηκαν οι νικητές - Έως 100.000 ευρώ τα κέρδη

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια φορολοταρία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με 12 τυχερούς φορολογούμενους να κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Η Χριστογεννιάτικη φορολοταρία μοιράζει συνολικά 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις. Την ίδια ώρα, κληρώθηκαν και μικρότερα ποσά των 1.000 ευρώ, τα οποία προκύπτουν από αδιάθετα ποσά προηγούμενων μηνών.

Οι πολίτες μπορούν να δουν αν είναι ανάμεσα στους νικητές μέσω της πλατφόρμας MyAADE, στην ενότητα «Δημόσιες Κληρώσεις», εισάγοντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Δείτε ΕΔΩ εάν έχετε κερδίσει.