Εκκενώθηκε αεροσκάφος της Ryanair στη Σκωτία μετά από σύγκρουση με βυτιοφόρο καυσίμων

Επιβάτες απομακρύνθηκαν από αεροσκάφος της Ryanair που επρόκειτο να απογειωθεί, μετά από σύγκρουση με βυτιοφόρο καυσίμων σε αεροδρόμιο της Σκωτίας τη Δευτέρα.

Η πτήση FR5667 από το Εδιμβούργο προς το Φάρο της Πορτογαλίας «ήρθε σε επαφή» με το όχημα εδάφους γύρω στις 10 π.μ. χθες, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να αποβιβαστούν από το αεροσκάφος.

Η πτήση του Boeing 737-8, που είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 10:05 π.μ., καθυστέρησε περισσότερο από δύο ώρες μετά το περιστατικό, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το περιστατικό στη Σκωτία

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Εδιμβούργου δήλωσε στην Daily Mail ότι δεν επηρεάστηκαν άλλες πτήσεις και ότι το περιστατικό «επιλύθηκε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα».

Ένας εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε: «Αυτή η πτήση από το Εδιμβούργο προς το Φάρο (22 Δεκεμβρίου) ετοιμαζόταν για αναχώρηση όταν η άκρη του φτερού ήρθε σε επαφή με την καμπίνα ενός βυτιοφόρου καυσίμων».

«Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά και οργανώθηκε ένα αεροσκάφος αντικατάστασης για να εκτελέσει την πτήση προς το Φάρο».

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου δεν επηρεάστηκαν από τη σύγκρουση.

Με πληροφορίες από Independent