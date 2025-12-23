Πρίγκιπας Άντριου: Αστυνομία στο σπίτι του στο Ουίνδσορ - Ο λόγος

Ειδικοί αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι του πρίγκιπα Άντριου στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ, όπως επιβεβαίωσαν οι βρετανικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο πρώην πρίγκιπας, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, κλήθηκε να παραδώσει την άδεια οπλοκατοχής και τα όπλα του στην αστυνομία, μετά από τακτικό έλεγχο των αρμόδιων αρχών.

Οι άδειες οπλοκατοχής υπόκεινται σε τακτική αναθεώρηση και μπορούν να ανακληθούν εάν υπάρχουν αλλαγές στις συνθήκες του κατόχου ή αν προκύπτουν ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο 65χρονος πλέον μπορεί να χρησιμοποιεί ή να μεταφέρει τα όπλα του μόνο όταν συνοδεύεται.

«Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, υπάλληλοι αρμόδιοι για τις άδειες οπλοκατοχής επισκέφθηκαν ένα ακίνητο στο Γουίνδσορ για να ζητήσουν από έναν άνδρα να παραδώσει εθελοντικά τα όπλα και την άδεια κυνηγετικού όπλου του. Η άδεια παραδόθηκε και δε θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την υποχρέωσή του να παραδώσει όλα τα υπόλοιπα βασιλικά του αξιώματα, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του Δούκα του Γιορκ, μετά τα δημοσιεύματα που αποκάλυπταν τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις από τα αρχεία του Έπσταϊν, μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δείχνει τον πρώην πρίγκιπα να βρίσκεται ξαπλωμένος πάνω στα γόνατα πέντε γυναικών στο Σάντρινγκχαμ.

Με πληροφορίες από Independent

