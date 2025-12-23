Ζωγράφου: Ατύχημα με ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Δύο τραυματίες

Ατύχημα με ασανσέρ στην περιοχή των Ιλισίων, του δήμου Ζωγράφου, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (23/12), με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο τραυματίες, ο ένας εξ' αυτών αρκετά σοβαρά.

Ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος στο σούπερ μάρκετ έγινε γνωστό πως ο τεχνικός έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται τέθηκε σε λειτουργία το ασανσέρ.

Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και εγκλώβισε τον τεχνικό στην οροφή. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς» και έχει διασωληνωθεί, ενώ αστυνομικοί κάνουν έρευνες στον χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις.

Την ίδια ώρα, το ενημερωτικό της Πυροσβεστικής αναφέρει τα εξής: «Από ανελκυστήρες απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας, στην περιοχή Ιλίσια του δήμου Ζωγράφου Αττικής και μία γυναίκα στο δήμο Καλλιθέας Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα».

