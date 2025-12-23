Οι ΗΠΑ σκέφτονται να πραγματοποιήσουν διάσκεψη με θέμα την ανοικοδόμηση της Γάζας

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους ανανεώνουν την προσπάθειά τους για τη διοργάνωση διάσκεψης σχετικά με την ανοικοδόμηση της Γάζας, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να δώσει νέα ώθηση σε μια κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ύστερα από μια σειρά πισωγυρισμάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, συζητείται ως πιθανός τόπος διεξαγωγής της διάσκεψης η Ουάσινγκτον, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και από τον επόμενο μήνα.

Η Αίγυπτος είναι μία από τις άλλες τοποθεσίες που εξετάζονται, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Bloomberg.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η εκδήλωση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού ολοκληρωθεί η στελέχωση του «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο θα επιβλέπει μια μεταβατική κυβέρνηση.

Η δημιουργία του Συμβουλίου προβλέπεται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έθεσε τέλος στις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και υπογράφηκε τον Οκτώβριο.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα με αξιωματούχους από την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι «περαιτέρω διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες για την προώθηση της εφαρμογής της δεύτερης φάσης».

Η διάσκεψη θα αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να συνεχίσει να προχωρά, έστω και αργά, το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο παρουσιάστηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το σχέδιο χωρίζεται σε δύο φάσεις, με την πρώτη να τερματίζει τις εχθροπραξίες και να διασφαλίζει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η δεύτερη και πιο δύσκολη φάση προβλέπει τη μετάβαση σε μακροπρόθεσμη διακυβέρνηση της Γάζας, με τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον ορισμό μιας διεθνούς δύναμης που θα σταθεροποιήσει την περιοχή. Το Συμβούλιο Ειρήνης δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης δεν έχει συσταθεί.

Στο πεδίο, το Ισραήλ έχει σκοτώσει περίπου 350 Παλαιστίνιους σε αεροπορικές επιδρομές και έχει χάσει τρεις στρατιώτες σε ενέδρες στη Γάζα από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας αντιμετωπίζουν νέα εμπόδια, έχοντας ήδη υπολείπεται των στόχων που έχουν θέσει ο ΟΗΕ και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ένα προηγούμενο σχέδιο για τη διοργάνωση διάσκεψης ανοικοδόμησης της Γάζας τον Νοέμβριο — που είχε ανακοινωθεί από την Αίγυπτο — ακυρώθηκε αργότερα χωρίς εξηγήσεις.

Η σαουδαραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat είχε μεταδώσει τότε ότι άλλες χώρες ζητούσαν — αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν — εγγυήσεις πως η καταστροφή της Γάζας δεν θα επαναληφθεί.

Το σημερινό καθεστώς δεν είναι βιώσιμο και η μετάβαση στη δεύτερη φάση είναι αναγκαία, δήλωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι «πιθανότατα» θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα, κάτι που ο Ισραηλινός ηγέτης έχει πει ότι προγραμματίζει για τα τέλη του μήνα.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ημερομηνία για τη συνάντηση. Ένα από τα βασικά καθήκοντα του Συμβουλίου Ειρήνης και βασικός πυλώνας του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ θα είναι η οργάνωση των δυνάμεων σταθεροποίησης και η εγγύηση μακροπρόθεσμης ασφάλειας σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη.

Περισσότερες από 30 χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμβάλουν στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, είτε με προσωπικό είτε με άλλους τρόπους, όπως εξοπλισμό ή εκπαίδευση, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τον σχεδιασμό.

Το Πακιστάν συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που έχουν δεσμευτεί να συνεισφέρουν, χωρίς ωστόσο σαφή σχέδια. Ενδιαφέρον έχει εκφράσει και η Τουρκία, αλλά η συμμετοχή της έχει απορριφθεί από το Ισραήλ, το οποίο έχει τον τελικό λόγο για το ποιοι θα ενταχθούν στη δύναμη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν τις τεράστιες προκλήσεις της δεύτερης φάσης: το Συμβούλιο Ειρήνης αντιμετωπίζει πλήθος ερωτημάτων, ξεκινώντας από το ποιοι θα το απαρτίζουν. Η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί, με τις δεσμεύσεις των χωρών να εξαρτώνται από έναν σαφή ορισμό της αποστολής. Και ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι της δεύτερης φάσης είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Με πληροφορίες από Bloomberg