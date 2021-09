Οι αδελφοί Κρις και Μικ Τζάγκερ συνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι «Anyone Seen My Heart?», όπου τραγουδούν τους στίχους και χορεύουν σε ένα δωμάτιο.

Ο Κρις Τζάγκερ, ο οποίος συνοδεύεται από τον μεγαλύτερο αδερφό του στο βιντεοκλίπ που κυκλοφόρησε πρόσφατα, είπε ότι πηγή έμπνευσης για το τραγούδι αποτέλεσε ο ποιητής Τόμας Λόβελ Μπέντοουζ.

«Διάβαζα ένα βιβλίο του Έζρα Πάουντ και ανέφερε τον Μπέντοουζ. Βρήκα το βιβλίο του με τίτλο "Death’s Jest Book", διάβασα μερικούς στίχους του και τους πήρα και τους έβαλα μουσική», ανέφερε.

Εκτός από την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «Mixing Up the Medicine» νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Κρις Τζάγκερ δημοσίευσε επίσης τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Talking to Myself».

«Είναι η σειρά του Κρις Τζάγκερ να αποκαλύψει μια από τις πιο πολύχρωμες και εξωτικές περιόδους στη βρετανική πολιτιστική ιστορία. Ξεδιπλώνει την ιστορία ενός ανθρώπου που μεγαλώνει σε βομβαρδισμένα τοπία με δελτία αγοράς τροφίμων στο μεταπολεμικό Ντάρτφορντ, να κινείται στη λαμπερή στην underground σκηνή του Λονδίνου της αντικουλτούρας στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και να περνάει μήνες στην Ινδία, προτού ακολουθήσει αυτήν την πορεία. Καλύπτει τα πάνω και τα κάτω της υποκριτικής και του κινηματογραφικού έργου και την αναζήτηση των δικών του μοναδικών μουσικών περιπετειών που έχουν οδηγήσει σε πολλά άλμπουμ και συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Τελικά, είναι η γοητευτική ιστορία μιας στενά δεμένης οικογένειας και βαθιών αδελφικών δεσμών», σημείωσε ο εκδοτικός οίκος BMG Books.

Με πληροφορίες από Rolling Stone