Κάθι Γκρίφιν: Τη μπλόκαρε το Twitter και χρησιμοποίησε τον λογαριασμό της νεκρής μητέρας της- «Έκλεψες το αστείο, μ*****» λέει στον Μασκ

Η κωμικός Κάθι Γκρίφιν τρύπωσε ξανά κρυφά στο Twitter χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό της νεκρής μαμάς της.

Την Κυριακή το Twitter ανέστειλε τον λογαριασμό της επειδή άλλαξε το όνομα χρήστη σε Έλον Μασκ.

Ο λογαριασμός της Γκρίφιν τέθηκε σε αναστολή την Κυριακή επειδή αμφισβήτησε την πολιτική του Twitter κατά της πλαστοπροσωπίας αλλάζοντας το όνομα του προφίλ της σε «Έλον Μασκ» χωρίς να καταστήσει σαφές ότι ήταν ένα αστείο.

Ο Μασκ επιβεβαίωσε την αναστολή γράφοντας «Στην πραγματικότητα, τέθηκε σε αναστολή επειδή υποδύθηκε μία κωμικό», έγραψε αστειευόμενος.

«Αλλά αν θέλει πραγματικά να επιστρέψει στον λογαριασμό της, μπορεί να τον έχει… Για 8 δολάρια», είπε αναφερόμενος στη νέα μηνιαία χρέωση για τους χρήστες που θέλουν το μπλε τικ για την επαλήθευση των λογαριασμών τους.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου απάντησε επίσης με ένα γελαστό emoji.

Η πραγματική Γκρίφιν, ωστόσο, δεν βρήκε καθόλου ωραίο το αστείο του και δημοσίευσε μια σειρά από οργισμένες απαντήσεις μέσω του λογαριασμού της νεκρής μαμάς της, Μάγκι Γκρίφιν, η οποία πέθανε σε ηλικία 99 ετών τον Μάρτιο του 2020.

Απάντησε σε μια σωρεία αναρτήσεων σχετικά με την αναστολή της συμπεριλαμβανομένου του αστείου του Μασκ ότι είχε «αποβληθεί επειδή υποδύθηκε μία κωμικό».

«Έκλεψες το αστείο, μ@@@λα. Ο κόσμος δημοσιεύει αυτό το αστείο για ώρες, χακάρεις», έγραψε.

I mean… you stole that joke, you asshole. People have been posting that joke for hours, you hack.

Look, please do a better job running this company. It used to mean something.

This is KG btw