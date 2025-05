Ιταλία: Βουλευτής μπήκε στη Βουλή ντυμένος φάντασμα - Η αντίδραση της Μελόνι

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην Ιταλία, όταν βουλευτής μπήκε στη Βουλή ντυμένος φάντασμα.

Ο Ρικάρντο Μάτζι, βουλευτής και ηγέτης του κόμματος +Europa, το πρωί της Τρίτης ντύθηκε «φάντασμα» και φορώντας ένα σεντόνι, μπήκε στη Βουλή της Ιταλίας.

Τότε, άρχισε να φωνάζει διαμαρτυρόμενος για δημοψήφισμα που αφορά την εργασία και την υπηκοότητα των αλλοδαπών και πρόκειται να τεθεί προς ψηφοφορία τον Ιούνιο.

«Θυμάστε πρόεδρε Μελόνι, όταν κατηγορούσατε τις κυβερνήσεις ότι φιμώνουν τα δημοψηφίσματα, ότι δυσφημούν τη συμμετοχή. Το θυμάστε αυτό; Ήταν το 2016 και το 2022», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στην Τζόρτζια Μελόνι, η οποία σε βίντεο διακρίνεται να τον παρακολουθεί χαμογελώντας.

Όπως υποστηρίζει ο Ρικάρντο Μάτζι, η κυβέρνηση της δεν ενημερώνει επαρκώς τους Ιταλούς πολίτες, για τα ζητήματα τα οποία θα κληθούν να ψηφίσουν.

Η στιγμή έχει καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο έχει γίνει ήδη viral στα social media. Στη συνέχεια, ο βουλευτής αποβλήθηκε από την Ολομέλεια από τον πρόεδρο της Βουλής και όπως διακρίνεται και στο βίντεο, οδηγήθηκε εκτός Κοινοβουλίου.

