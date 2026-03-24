Από τα τελεσίγραφα και τη διπλωματία στο Graceland: Η στρατηγική Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

Ανάμεσα σε διπλωματία, αποπροσανατολισμούς και σουρεαλισμό, αυτές είναι οι κινήσεις του Αμερικανού προέδρου εν μέσω πολέμου

The LiFO team
Φωτ. Ντόναλντ Τραμπ / The White House
Οι ΗΠΑ μπορεί να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όμως οι κινήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες συνθέτουν ένα μίγμα διπλωματίας και αντιπερισπασμών, με περιστασιακές δόσεις σουρεαλισμού.

Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «βαίνει προς το τέλος του».

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο, είχε δώσει τελεσίγραφο 48 ωρών στην Τεχεράνη να επαναφέρει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας με σφοδρά αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα.

Την επόμενη ημέρα, έπαιζε γκολφ και περνούσε το απόγευμα στο θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Ντόναλντ Τραμπ: Διπλωματία και τελεσίγραφα σε παράλληλη πορεία

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, με τις διεθνείς αγορές σε αναταραχή, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριζε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εποικοδομητικές» συνομιλίες με το Ιράν. Λίγο αργότερα ταξίδεψε στο Μέμφις του Τενεσί, όπου εκφώνησε ομιλία και επισκέφθηκε το Graceland, την ιστορική κατοικία του Έλβις Πρίσλεϊ.

Την ίδια στιγμή, οι αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε ιρανικούς στόχους συνεχίζονται, ενώ η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και συμμάχων στη Μέση Ανατολή. Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη.

Το τελεσίγραφο του Σαββάτου φάνηκε αρχικά ξεκάθαρο: αν το Ιράν δεν άνοιγε πλήρως τη θαλάσσια δίοδο, οι ΗΠΑ θα στόχευαν την ενεργειακή του υποδομή, βυθίζοντας τη χώρα στο σκοτάδι.

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν εξίσου σκληρή, με απειλές για πλήγματα σε ενεργειακές και υδάτινες υποδομές στην περιοχή, προμηνύοντας επικίνδυνη κλιμάκωση.

Ντόναλντ Τραμπ: Από την ένταση στην αισιοδοξία και πίσω

Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ο Τραμπ είχε -έστω προσωρινά- αναστείλει τα σχέδια επιθέσεων, επικαλούμενος επαφή με Ιρανό αξιωματούχο (που δεν επιβεβαιώθηκε από την Τεχεράνη) και δίνοντας πενθήμερη «παράταση».

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για συμφωνία, κάνοντας λόγο για «πολύ καλές συζητήσεις», ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν έχει «μία τελευταία ευκαιρία».

Λίγο αργότερα, επισκέφθηκε το Graceland, το σπίτι του Έλβις Πρίσλεϊ, εν μέσω αναφορών για επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και πιθανές επαφές με το Ιράν.

Παρά την κινητικότητα, η έλλειψη λεπτομερειών ενίσχυσε τη δυσπιστία, με την Τεχεράνη να διαψεύδει ουσιαστικές συνομιλίες.

Η προοπτική διαλόγου, πάντως, στήριξε τις αγορές, ενώ ο Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσιγκτον, θέτοντας νέα πενθήμερη προθεσμία για πιθανές επιθέσεις.

Παραμένει, έτσι, ασαφές αν πρόκειται για πραγματική διπλωματική πρόοδο ή για έναν ακόμη τακτικό ελιγμό.

Με πληροφορίες από BBC

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ LA GUARDIA

Διεθνή / Σύγκρουση αεροσκάφους στη Νέα Υόρκη: «Λες και κόπηκε στα δύο» – Ξεκίνησαν οι έρευνες

Δύο πιλότοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν η πτήση AC8646 της Air Canada συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο του LaGuardia, αφήνοντας επιβάτες και αυτόπτες μάρτυρες σοκαρισμένους και εγκλωβισμένους για ώρες
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΗΠΑ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Πάνω από τα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο με φόντο τη σύγχυση στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη, η ιρανική πλευρά διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρξε επικοινωνία με την Ουάσιγκτον
ΜΕΛΟΝΙ ΙΤΑΛΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Διεθνή / Απορρίφθηκε η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης στην Ιταλία – Η Μελόνι μιλά για «χαμένη ευκαιρία»

Σύμφωνα με αναλυτές, η ψήφος δεν συνδέθηκε μόνο με το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης, που θεωρήθηκε τεχνικά σύνθετο, αλλά και με ευρύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση
Διεθνή / Γιατί η απειλή του Ιράν για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης ίσως σημαίνει «καταστροφή» για τις χώρες του Κόλπου;

Η εύθραυστη ισορροπία στον Κόλπο περνά μέσα από τις μονάδες αφαλάτωσης, από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινότητα και η ασφάλεια εκατομμυρίων πολιτών
