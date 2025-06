Ισραήλ: Μεγάλες ζημιές στο νοσοκομείο της Μπερσιβά - Στοχεύαμε στρατιωτική εγκατάσταση, λέει το Ιράν

Μεγάλες είναι οι ζημιές στο νοσοκομείο της Μπερσιβά στο Ισραήλ, που χτυπήθηκε νωρίς το πρωί σήμερα Πέμπτη, από ιρανικούς πυραύλους.

Το ιατρικό προσωπικό εξακολουθεί να εργάζεται στο νοσοκομείο μετά την επίθεση, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ αναφέρουν ότι περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του κτιρίου.

Το νοσοκομείο Σορόκα στην Μπερσιβά του νότιου Ισραήλ χτυπήθηκε από βαλλιστικό πύραυλο, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι. «ΕΠΕΙΓΟΝ: Αναφέρθηκε άμεσο χτύπημα στο νοσοκομείο Soroka στην Beersheba, στο νότιο Ισραήλ. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», δημοσίευσε το υπουργείο Εξωτερικών στο X.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου ανέφερε «ζημιές στο κτίριο και εκτεταμένες ζημιές σε διάφορα σημεία του . Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τι έγινε και του τραυματισμούς. Ζητάμε από το κοινό να μην προσέρχεται στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή».

Σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ νωρίς το πρωί σήμερα. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν αρκετές δυνατές εκρήξεις, ενώ αναφέρθηκαν και αρκετές άλλες άμεσες επιθέσεις. Εκρήξεις ακούστηκαν πάνω από το Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.

The Iranian regime targeted Soroka Hospital in Beersheba with a ballistic missile—hitting a major medical center.



We will not stand by. We will continue doing what must be done to defend our people. pic.twitter.com/4ldeTQhATW — Israel ישראל (@Israel) June 19, 2025

🚨 Iranian missile strikes hit Israel—MDA confirms 4 impacts. One each in Tel-Aviv & Beersheba. Soroka Hospital in Beersheba heavily damaged, now on fire.



🎥Video 1: Tel-Aviv scenes

🎥Video 2: Missile hits Tel-Aviv

🎥Video 3: Soroka Hospital aflame pic.twitter.com/qjVEoVpTFX — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) June 19, 2025

Massive damage to Soroka Medical Center in Beersheba, following the impact of a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/8rXhGeuk0z — OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2025

Fresh Iranian retaliatory attack hits Soroka Hospital in Israel’s Beersheba, that treats soldiers fighting in Tel Aviv’s genocidal war on Palestinians in Gaza. At least four other sites across Israel were also hit during Tehran’s attack on June 19 pic.twitter.com/LW4q4cwXBB — TRT World (@trtworld) June 19, 2025

Ιράν για την επίθεση στο νοσοκομείο: Στόχος ήταν η γειτονική στρατιωτική εγκατάσταση

Ο κύριος στόχος της πυραυλικής επίθεσης ήταν μια στρατιωτική εγκατάσταση δίπλα στο Νοσοκομείο Soroka στη Μπερσιβά και όχι το ίδιο το νοσοκομείο, αναφέρουν ωστόσο τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η επίθεση στόχευε ένα «αρχηγείο διοίκησης και πληροφοριών (IDF C4i)» των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και ένα στρατόπεδο πληροφοριών του στρατού στο Τεχνολογικό Πάρκο Gav-Yam. «Το νοσοκομείο εκτέθηκε μόνο στο κύμα έκρηξης και δεν υπέστη σοβαρές ζημιές, αλλά οι στρατιωτικές υποδομές ήταν ένας ακριβής και άμεσος στόχος», προσθέτει το ρεπορτάζ.

Ο ιστότοπος του πάρκου προηγμένων τεχνολογιών Gav-Yam Negev αναφέρει ότι βρίσκεται «δίπλα στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Ben Gurion και στην πανεπιστημιούπολη του παραρτήματος C4i των IDF». Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης αναφέρει προηγουμένως ότι μια πανεπιστημιούπολη των IDF χτίζεται σε αυτήν την τοποθεσία.