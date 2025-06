Ιράν: Νέα ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ - Χτυπήθηκε νοσοκομείο στην Μπερ Σεβά

Το Ιράν εκτόξευσε σήμερα νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης, ενώ η Τεχεράνη υποσχέθηκε να κάνει το Ισραήλ «να μετανιώσει και να πληρώσει» για τις επιθέσεις του, κατά την έβδομη ημέρα ενός πρωτοφανούς για την έντασή του πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Ο βόμβος πυραύλων αιχμής ακούγεται πάνω από το Τελ Αβίβ», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει απ' ευθείας εικόνες από το Τελ Αβίβ. «Το Ιράν θα συνεχίσει να ασκεί το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα με υπερηφάνεια και γενναιότητα και θα κάνουμε τον επιτιθέμενο να μετανιώσει και να πληρώσει για το σοβαρό λάθος του», έγραψε εξάλλου στο X ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιδιώκει «να εξαπλώσει τις φλόγες στην περιοχή και πέραν αυτής».

The site of a ballistic missile impact earlier in Ramat Gan, to the east of Tel-Aviv in Central Israel, with major damage seen to several high-rise buildings and other structures. pic.twitter.com/d4MAKieJFd