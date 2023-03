Το Ισραήλ απελευθέρωσε τον γηραιότερο Παλαιστίνιο φυλακισμένο- 83 ετών

Ο 83χρονος Φουάντ Σουμπάκι, ο γηραιότερος μεταξύ των Παλαιστίνιων φυλακισμένων στο Ισραήλ, αφέθηκε ελεύθερος.

Ο Σουμπάκι είχε κατηγορηθεί ότι αποπειράθηκε να περάσει στη Λωρίδα της Γάζας όπλα που προέρχονταν από το Ιράν με το φορτηγό πλοίο Karine A, το οποίο αναχαιτίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα από τον ισραηλινό στρατό τον Ιανουάριο του 2002.

Ο 83χρονος αφέθηκε ελεύθερος σήμερα μετά την ποινή κάθειρξης 17 ετών που εξέτισε για λαθρεμπόριο όπλων.

Fuad Shubaki, convicted in 2009 of funding and organizing the Karin A weapons ship, was released today from prison. pic.twitter.com/8IVhEnTcLx