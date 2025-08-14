Σουδάν: Εν μέσω πολέμου οι κάτοικοι βιώνουν τη «χειρότερη επιδημία χολέρας εδώ και χρόνια» 

Το Σουδάν αντιμετωπίζει τη χειρότερη επιδημία χολέρας των τελευταίων ετών, με σχεδόν 100.000 κρούσματα και πάνω από 2.400 θανάτους.

Ο ΟΗΕ και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προειδοποιούν για κίνδυνο εξάπλωσης σε γειτονικές χώρες εν μέσω πολέμου και ανθρωπιστικής κρίσης.

Όπως περιγράφουν οι New York Times, η πτέρυγα για ασθενείς με χολέρα στην πόλη Ταουίλα, στο Σουδάν, ήταν ασφυκτικά γεμάτη την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου - ένα δυσοίωνο σημάδι για αυτό που η ιατρική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα χαρακτήρισε την Πέμπτη «τη χειρότερη επιδημία χολέρας που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και χρόνια».

Διεθνείς φιλανθρωπικοί οργανισμοί προειδοποιούν ότι η εξάπλωση της νόσου, που πλέον δεν περιορίζεται στα σύνορα του Σουδάν, μπορεί να επιδεινώσει αντίστοιχες επιδημίες στην ευρύτερη περιοχή.

«Οι άνθρωποι περνούν σύνορα», δήλωσε ο Σέλντον Γιέτ, εκπρόσωπος της UNICEF στο Σουδάν. «Η επιδημία έχει ήδη περάσει στο Νότιο Σουδάν και επεκτείνεται στο Τσαντ. Αν δεν αντιμετωπίσουμε άμεσα την κρίση, κινδυνεύουμε να δούμε την ασθένεια να εξαπλώνεται πέρα από τα σύνορα για εβδομάδες και μήνες».

Σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, από την κήρυξη της επιδημίας πριν από έναν χρόνο, το Σουδάν έχει καταγράψει σχεδόν 100.000 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 2.400 θανάτους που σχετίζονται με τη χολέρα. Μόνο στην περιφέρεια του Νταρφούρ, η οργάνωση κατέγραψε 40 θανάτους μέσα σε μία εβδομάδα.

Σουδάν: Καταυλισμοί προσφύγων χωρίς τις ελάχιστες υποδομές γίνονται εστία χολέρας

Η πόλη Ταουίλα, στην πολιτεία Βόρειου Νταρφούρ, έχει εξελιχθεί σε εστία της ασθένειας. Βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα από την πόλη Ελ Φάσερ, το τελευταίο προπύργιο του στρατού στο Νταρφούρ, που βρίσκεται υπό πολιορκία εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Ο πληθυσμός της έχει αυξηθεί δραματικά, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν καταφύγει εκεί για να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις.

Οι εκτοπισμένοι ζουν σε συνθήκες υπερπληθυσμού, χωρίς επαρκείς υποδομές ύδρευσης, υγιεινής και ιατρικής περίθαλψης. «Στους καταυλισμούς εκτοπισμένων και προσφύγων, οι οικογένειες συχνά αναγκάζονται να πίνουν νερό από μολυσμένες πηγές και πολλοί κολλούν χολέρα», δήλωσε ο Σιλβέν Πενικό, συντονιστής έργου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ταουίλα. «Πριν δύο εβδομάδες, βρέθηκε ένα πτώμα σε πηγάδι μέσα σε έναν από τους καταυλισμούς. Απομακρύνθηκε, αλλά μέσα σε δύο μέρες οι άνθρωποι αναγκάστηκαν ξανά να πίνουν από το ίδιο νερό».

Η χολέρα προκαλείται από την κατανάλωση μολυσμένου νερού ή τροφής και εξαπλώνεται ταχύτατα σε συνθήκες συγχρωτισμού και ανεπαρκούς υγιεινής. Προκαλεί αφυδάτωση μέσω εμετού και διάρροιας και μπορεί να γίνει θανατηφόρα, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει υποσιτισμός. Παρότι θεραπεύεται εύκολα και οικονομικά, αυτό ισχύει μόνο όταν τα φάρμακα είναι διαθέσιμα.

Το Σουδάν, το οποίο βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023, βιώνει ιδιαίτερα σφοδρές συγκρούσεις στο Νταρφούρ, όπου κυριαρχούν οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), αντίπαλες του σουδανικού στρατού. Εκτός από τις μάχες, ο πληθυσμός αντιμετωπίζει μαζικό εκτοπισμό και επιδημίες.

Η UNICEF ανέφερε αυτόν τον μήνα σημαντική αύξηση κρουσμάτων χολέρας στην Ταουίλα και προειδοποίησε ότι οι συγκρούσεις στο Βόρειο Νταρφούρ θέτουν πάνω από 640.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών σε κίνδυνο πείνας, βίας και ασθενειών.

Ο Γιέτ τόνισε ότι οι προσπάθειες ανακούφισης θα είναι ανεπαρκείς αν δεν αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες - ο πόλεμος και ο εκτοπισμός. «Όσο μετακινούνται οι πληθυσμοί, μετακινείται και η ασθένεια. Μόλις πιστέψουμε ότι την ελέγξαμε σε ένα μέρος, εμφανίζεται σε κάποιο άλλο».

Η περικοπή της αμερικανικής βοήθειας επί Τραμπ δυσχεραίνει την κατάσταση στο Σουδάν

Το 2024, οι ΗΠΑ παρείχαν 830 εκατομμύρια δολάρια σε επείγουσα βοήθεια προς το Σουδάν - το μεγαλύτερο ποσό από οποιαδήποτε χώρα. Ωστόσο, η περικοπή της αμερικανικής βοήθειας φέτος έχει επιδεινώσει την κατάσταση, καθώς πολλές κοινότητες εξαρτώνταν από αμερικανοχρηματοδοτούμενες δομές σίτισης.

Ο Γιέτ προειδοποίησε ότι η μείωση της βοήθειας εντείνει την κρίση της χολέρας και ότι, χωρίς έλεγχο, η επιδημία μπορεί να επεκταθεί σε περιοχές που ήδη πλήττονται.

Στο Τσαντ, επιδημία χολέρας έχει ήδη πλήξει καταυλισμό προσφύγων που φιλοξενεί ανθρώπους από το Νταρφούρ και άλλες χώρες με παρόμοια ξεσπάσματα.

Το Νότιο Σουδάν αντιμετωπίζει «την χειρότερη και μεγαλύτερη» επιδημία χολέρας στην ιστορία του, με πάνω από 80.000 κρούσματα και 1.400 θανάτους από τον Οκτώβριο του 2024.

Ανάλογα ξεσπάσματα έχουν σημειωθεί φέτος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (29.392 ύποπτα κρούσματα, 620 θάνατοι μέχρι τις 8 Ιουνίου) και στην Ανγκόλα, η οποία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αντιμετώπισε «τη χειρότερη επιδημία χολέρας των τελευταίων δύο δεκαετιών», με πάνω από 26.000 κρούσματα και σχεδόν 750 θανάτους μέσα σε πέντε μήνες.

Από το Πορτ Σουδάν, ο Γιέτ προειδοποίησε ότι τα χειρότερα μπορεί να έρθουν: «Ήδη έχουμε μια μαζική επιδημία και η περίοδος των βροχών, που μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες και ανάμειξη λυμάτων με το πόσιμο νερό, είναι ακόμη μπροστά μας».

Με πληροφορίες από New York Times