Ισοπέδωσε συγκρότημα κατοικιών στη Βόρεια Γάζα το Ισραήλ - Πάνω από 87 οι νεκροί

Σε τουλάχιστον 87 ανέρχονται οι νεκροί και 40 έχουν τραυματιστεί στη Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Γάζα, μετά τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας που έπληξαν ένα συγκρότημα κατοικιών.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην περιοχή συνεχίζονται και σήμερα, με τις ομάδες πολιτικής προστασίας να προσπαθούν να βγάλουν τους ανθρώπους κάτω από τα χαλάσματα, είτε με γυμνά χέρια είτε με ελάχιστο εξοπλισμό.

An Israeli airstrike that hit several houses and a multi-storey residential building in the northern Gaza town of Beit Lahiya has killed at least 73 people, according to medics and Hamas-run media outlets.https://t.co/513JGP0Aud pic.twitter.com/GQv6cyJlRn — Sky News (@SkyNews) October 20, 2024

Το νοσοκομείο Kamal Adwan στην Μπέιτ Λαχία αποτέλεσε επίσης στόχος ισραηλινής επίθεσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στις δεξαμενές νερού και στο ηλεκτρικό δίκτυο του νοσοκομείου και να διακοπούν σχεδόν καθολικά οι ιατρικές υπηρεσίες.

Bodies of Palestinian victims arrived at Kamal Edwan Hospital following the Israeli horrific massacre in Beit Lahiya, north of the Strip. pic.twitter.com/QaSVzGcnA8 — Quds News Network (@QudsNen) October 19, 2024

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις αεροπορικές και χερσαίες επιδρομές στη βόρεια Γάζα εδώ και 16 ημέρες, όπου κάθε επισιτιστική βοήθεια που προσπάθησε να εισέλθει από τις 2 έως τις 15 Οκτωβρίου εμποδίστηκε.

Ο ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, Τορ Βένεσλαντ, καταδίκασε τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Μπέιτ Λαχία της Γάζας, προσθέτοντας ότι εκεί εκτυλίσσονται «τρομακτικές σκηνές» και ότι «πουθενά δεν είναι ασφαλές στη Γάζα».

Ζήτησε την άμεση παύση των επιθέσεων κατά αμάχων και τόνισε την ανάγκη προστασίας των εκτοπισμένων Παλαιστινίων. «Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς πρέπει να απελευθερωθούν, ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων πρέπει να σταματήσει και οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται όπου κι αν βρίσκονται» υπογράμμισε σε δήλωσή του.

Horrifying scenes unfolding in Gaza, amidst conflict, relentless Israeli strikes & an ever-worsening humanitarian crisis. I condemn the continuing attacks on civilians. Hostages must be freed, displacement of Palestinians must cease, & civilians must be protected.

My Statement👇 pic.twitter.com/IoBoL8mVgq — Tor Wennesland (@TWennesland) October 20, 2024