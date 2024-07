Ισμαΐλ Χανίγια: Η δολοφονία των γιων του και η φωτογραφία της συζύγου του από το νοσοκομείο

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 31 Ιουλίου 2024, ο Ισμαΐλ Χανίγια, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς ανακοινώθηκε πως είναι νεκρός.

Όπως έγινε αργότερα γνωστό, ένας πύραυλος από ισραηλινό μαχητικό, που βρισκόταν εκτός εναερίου χώρου του Ιράν, χτύπησε απευθείας την κρεβατοκάμαρα του Ισμαΐλ Χανίγια, καθώς αυτός βρισκόταν σε κτήριο στην Τεχεράνη. Είχε ταξιδέψει για την ορκωμοσία του προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζέσκιαν.

Η οικογένεια του Ισμαΐλ Χανίγια δέχτηκε το τελευταίο, από μία σειρά χτυπημάτων από το Ισραήλ που με ακρίβεια και μεθοδικότητα προσπαθούν να εξουδετερώσουν όσους ασκούν επιρροή στη Χαμάς. Και η οικογένεια του Ισμαΐλ Χανίγια είναι στην κορυφή.

Ο Χανίγια υπήρξε το σκληρό πρόσωπο της διπλωματίας της Χαμάς, καθώς ο πόλεμος με το Ισραήλ μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το σπίτι της οικογένειάς του καταστράφηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον Νοέμβριο. Το ισραηλινό χτύπημα στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην πόλη της Γάζας σκότωσε 14 μέλη της ευρύτερης οικογένειας του Χανίγια μαζί με τον αδελφό και έναν ανιψιό του.

Η Ρόα Χανίγια, εγγονή του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή των IDF στην πόλη της Γάζας.

Πριν από σχεδόν δέκα χρόνια είχε έρθει μία ακόμα απώλεια για την οικογένεια του Ισμαΐλ Χανίγια. Μία από τις εγγονές του ηγέτη της Χαμάς, μεταφέρθηκε από τη Γάζα σε ισραηλινό νοσοκομείο για επείγουσα ιατρική περίθαλψη. Η είδηση ​​προέκυψε όταν ο γιος του, Αμπντούλ Σαλάμ, έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ότι η κόρη του, Αμάλ Χανίγια (φέρει το όνομα της συζύγου του Ισμαΐλ), ηλικίας ενός έτους, είχε περάσει την «πράσινη γραμμή» που χωρίζει το Ισραήλ από τα παλαιστινιακά εδάφη. Η Αμάλ έπασχε από μια σοβαρή πάθηση στο πεπτικό της σύστημα που προκαλούσε βλάβη στο νευρικό σύστημα. Ο Ταγματάρχης Γκάι Ίνμπαρ, εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, είχε επιβεβαιώσει ότι η Αμάλ είχε λάβει θεραπεία στο Νοσοκομείο Παίδων Schneider στο Petah Tikva. Λίγο διάστημα αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος της μικρής.

Στις 25 Ιουνίου 2024, η 80χρονη αδελφή του Ισμαΐλ Χανίγια, μαζί με άλλα δέκα μέλη της οικογένειά τους, σκοτώθηκαν από ισραηλινό χτύπημα στον καταυλισμό αλ-Σάτι.

Τρεις γιοι και αρκετά εγγόνια του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Shehab, που πρόσκειται στη Χαμάς.

Μιλώντας αργότερα στο Αl Jazeera, ο ηγέτης της Χαμάς είχε επιβεβαιώσει τη δολοφονία και είπε ότι οι νεκροί γιοι είναι οι Χαζέμ, Αμρί και Μοχαμάντ.

Οι τρεις συγκεκριμένοι γιοι του Ισμαήλ Χανίγια ήταν γνωστοί στην περιοχή για την αγάπη τους για το αλκοόλ και τα πάρτι και εμφανίζονταν συχνά σε κλαμπ παρέα με γυναίκες που δεν ήταν οι γυναίκες τους.

Η στιγμή που ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια μαθαίνει πως τρεις από τους γιους του σκοτώθηκαν σε επιδρομή Ισραηλινών στη Γάζα καταγράφηκε σε βίντεο. Ο ηγέτης της Χαμάς πραγματοποιούσε επίσκεψη σε νοσοκομείο, η οποία καταγραφόταν από τις τηλεοπτικές κάμερες. Την ώρα που ένας συνεργάτης του τον ενημερώνει για την είδηση του θανάτου τριών γιων του και τεσσάρων εγγονών του ο Χανίγε φαίνεται να γνέφει καταφατικά, να χαμηλώνει για μια στιγμή το βλέμμα του στο έδαφος, ενώ λέει: «Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους».

This is the moment Hamas leader Ismail Haniyeh received news that his sons were killed by an Israeli air strike in Gaza.



The Israel Defence Forces confirmed it killed Haniyeh's three sons - claiming they were terrorists. https://t.co/kZbq4EJuSO pic.twitter.com/6snh5yTrrp