Ισμαΐλ Χανίγε: Πώς το Ισραήλ δολοφόνησε τον ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Ισμαΐλ Χανίγε μετακινούνταν μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ, όπου και διέμενε. Το Ισραήλ όμως δεν είχε τολμήσει να χτυπήσει σε τουρκικό έδαφος ούτε στο Κατάρ, το οποίο αν μη τι άλλο δεν ανήκει στον σκληρό πυρήνα των μουσουλμανικών κρατών.

Ο Ισμαΐλ Χανίγε ταξίδεψε από το Κατάρ όπου και βρισκόταν, στην Τεχεράνη του Ιράν, για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της χώρας Μασούντ Πεζέσκιαν. Αυτό ήταν η τέλεια ευκαιρία που έψαχνε το Ισραήλ εδώ και μήνες. Όπως έγινε γνωστό, δεν υπήρξε κάποια προετοιμασία, καθώς όταν ο ηγέτης της Χαμάς πηγαίνει στο Ιράν, νιώθει ασφάλεια, μια ασφάλεια που θεωρούνταν εξασφαλισμένη από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Κι όμως, αυτό δεν έγινε αυτή τη φορά.

Οι τελευταίες φωτογραφίες του Ισμαΐλ Χανίγε, σε αυτόν τον κόσμο ήταν με τον πρόεδρο του Ιράν, σε κατ' ιδίαν συνάντηση, αλλά και κατά την ορκομωσία του, πράγμα που επιβεβαίωσε σε αυτόν που τον παρακολουθούσε (δεν ήταν λίγοι) ότι ο ηγέτης της Χαμάς ήταν στην Τεχεράνη.

Hamas chief #IsmailHaniyeh killed near his residence in Tehran along with one of his bodyguards.

Ismail Haniyeh had come to Tehran from Qatar for the inauguration of Iran President Masoud Pezeshkian.

Shot.

Kya cheez hai Mossad. Salute.

#BreakingNews #hamas #Iran pic.twitter.com/jxn7p3VBx7