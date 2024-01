Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στο Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 5 νεκροί είναι ο απολογισμός της χθεσινής βομβιστικής επίθεσης με στόχο λεωφορείο, σε προάστιο της Καμπούλ του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις αρ΄χες της χώρας. Όμως ο ΟΗΕ κάνει λόγο για τουλάχιστον 25 νεκρούς.

Λίγες ώρες μετά την βομβιστική επίθεση, την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, ενώ εκτός από τους νεκρούς, έχουν τραυματιστεί 15 άτομα τα οποία εξακολουθούν και νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας της Καμπούλ, Χαλίντ Ζαντράν, η επίθεση συνέβη σε συνοικία όπου κατοικούν κυρίως μέλη της κοινότητας των σιιτών Χαζάρων. Παράλληλα τόνισε ότι η βομβιστική επίθεση έγινε με εκρηκτικά που τοποθετήθηκαν μέσα στο λεωφορείο και ότι «η αστυνομία διενεργεί έρευνα για την υπόθεση ώστε να βρει τους δράστες και να τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης».

Σε ανακοίνωσή της, η αποστολή του ΟΗΕ έκανε λόγο για τουλάχιστον 25 νεκρούς, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση να τερματιστούν οι επιθέσεις εναντίον αμάχων αλλά και να προστατευτεί η κοινότητα των Χαζάρων.



Σε παρόμοιο περιστατικό τον Νοέμβριο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν εξίσου εξερράγη βόμβα σε λεωφορείο στη Νταστ-ι-Μπαρτσί. Και πάλι την ευθύνη ανέλαβε το ΙΚ, που θεωρεί τους σιίτες αιρετικούς. Ωστόσο σημειώνεται πως μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, οι βομβιστικές επιθέσεις μειώθηκαν αισθητά στη χώρα. Ένοπλες οργανώσεις όμως εξακολουθούν και δρουν στη χώρα, παραμένοντας σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, παρά τις διαβεβαιώσεις του καθεστώτος των Ταλιμπάν πως ελέγχει την κατάσταση.

🇦🇫 #Afghanistan 📍#Kabul



💥 A bus carrying Shiite people in Deshti Barchi region of Kabul has been blown up by #ISKP. pic.twitter.com/gIMSpCkEjx