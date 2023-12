Μαλάλα Γιουσαφζάι: «Οι Ταλιμπάν κατέστησαν παράνομο το να είσαι κορίτσι»

Χωρίς περιστροφές η νομπελίστρια Μαλάλα Γιουσαφζάι άσκησε δριμεία κριτική στο καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν αναφορικά με την στάση τους απέναντι στο γυναικείο φύλο.

«Οι Ταλιμπάν κατέστησαν παράνομο το να είσαι κορίτσι και αυτό έχει ένα κόστος» ανέφερε η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Πακιστανή Μαλάλα Γιουσαφζάι κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στη Νότια Αφρική. Μάλιστα ζήτησε να χαρακτηριστεί η στάση αυτή ως «το απαρτχάιντ που βασίζεται στο φύλο» και ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Αναλυτικότερα, η Μαλάλα Γιουσαφζάι κατά τη διάρκεια μιας συνόδου που οργανώθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ από το ίδρυμα Μαντέλα, με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από τον θάνατο του πρώτου μαύρου προέδρου στη Νότια Αφρική, υπογράμμισε πως τα κορίτσια στο Αφγανιστάν «στρέφονται στα ναρκωτικά» και «προσπαθούν να βάλουν τέλος στη ζωή τους» εξαιτίας της «καταστολής».

Μετά την επιστροφή τους στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει επιδοθεί στον περιορισμό των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν. Σε διάστημα 2 ετών, τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης κατόπιν τα πανεπιστήμια έκλεισαν τις πόρτες τους στις γυναίκες, ενώ απαγορεύτηκε επίσης η πρόσβασή τους στα πάρκα, τα χαμάμ και τα αθλητικά κέντρα.

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι τιμήθηκε το 2014 με το Νόμπελ για τον αγώνα της υπέρ του δικαιώματος των κοριτσιών στην εκπαίδευση. «Είναι επιτακτικό να αποκαλέσουμε το αφγανικό καθεστώς αυτό που πραγματικά είναι: ένα καθεστώς απαρτχάιντ βασισμένο στο φύλο», κατήγγειλε η ίδια σήμερα από το Γιοχάνεσμπουργκ.

«Οι Νοτιοαφρικανοί έδωσαν μάχη προκειμένου το φυλετικό απαρτχάιντ να χαρακτηριστεί ακριβώς έτσι και να ποινικοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο τράβηξαν την προσοχή του κόσμου στα δεινά του απαρτχάιντ», τόνισε η Μαλάλα Γιουσαφζάι.

«Το απαρτχάιντ που βασίζεται στο φύλο δεν έχει ακόμη κατηγορηματικά κωδικοποιηθεί. Έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Από τώρα», πρότεινε.

“In Afghanistan, the Taliban say that oppressing women is a matter of religion. So let me say this as plainly as possible: that is not only an excuse, it is also not true.” – @Malala #NMAL2023 #Mandela10 pic.twitter.com/tPkWkM5A9W