Ιράν: Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δεν επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις Τραμπ περί «καταστροφής» των πυρηνικών

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών φαίνεται να αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών επιδρομών στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης φαίνεται να μην υπέστη πλήγμα, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στους Financial Times.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, τα 408 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% είχαν διανεμηθεί σε διαφορετικές τοποθεσίες και δεν βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο υπόγειο συγκρότημα του Φορντόου τη στιγμή της επίθεσης. Το επίπεδο εμπλουτισμού απέχει μόλις ένα βήμα από την καθαρότητα που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Η πληροφορία αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε πως το βομβαρδιστικό χτύπημα «εξάλειψε» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι «δεν μετακινήθηκε τίποτα από την εγκατάσταση. Θα έπαιρνε πολύ χρόνο, ήταν πολύ επικίνδυνο και τα υλικά πολύ βαριά».

BREAKING: Trump LIES and disputes his OWN intelligence that Iran didn’t move any uranium. (Aerial photos show trucks departing with material)

TRUMP: No, just the opposite. We think we hit them so hard and so fast that they didn't get to move. Deranged.



