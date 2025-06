Χαμενεΐ: «Συγχαρητήρια για τη νίκη επί του Ισραήλ»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, εμφανίστηκε έπειτα από μία εβδομάδα στο πρώτο του βιντεοσκοπημένο μήνυμα μετά την εκεχειρία.

Όπως δήλωσε η χώρα του «έδωσε ένα χαστούκι στο πρόσωπο της Αμερικής».

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «υπερβάλλει σε ό,τι έχει συμβεί», καθώς οι ΗΠΑ «δεν μπόρεσαν να πετύχουν πολλά» όταν χτύπησαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Επιτέθηκαν στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις - κάτι που, φυσικά, υπόκειται ανεξάρτητα σε ποινική δίωξη στα διεθνή δικαστήρια - αλλά απέτυχαν να κάνουν κάτι σημαντικό», είπε.

Ο Ιρανός ηγέτης είπε ότι οι ΗΠΑ «υπερβάλλουν για να καλύψουν την αλήθεια και να την κρατήσουν μυστική».

«Και εδώ, η Ισλαμική Δημοκρατία κέρδισε και σε αντάλλαγμα, η Ισλαμική Δημοκρατία έδωσε ένα σοβαρό χαστούκι στην Αμερική- επιτέθηκε σε μια από τις σημαντικές βάσεις της Αμερικής στην περιοχή, τη βάση Αλ Ουιντέιντ, και προκάλεσε ζημιές», πρόσθεσε.

"Οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν υπερβάλει σε εκείνη την περίπτωση προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν σε αυτή την περίπτωση, να πουν ότι δεν είχε συμβεί τίποτα, ενώ είχε συμβεί ένα σημαντικό περιστατικό.

«Το γεγονός ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει πρόσβαση σε σημαντικά αμερικανικά κέντρα στην περιοχή και μπορεί να αναλάβει δράση εναντίον τους όποτε το κρίνει απαραίτητο δεν είναι ένα μικρό περιστατικό, είναι ένα σημαντικό περιστατικό και αυτό το περιστατικό μπορεί να επαναληφθεί στο μέλλον- αν γίνει μια επίθεση, το κόστος για τον εχθρό και το θύμα θα είναι σίγουρα υψηλό».

Σε ανάρτησή του ο Αλί Χαμενεΐ, έδωσε συγχαρητήρια για τη νίκη επί του Ισραήλ»

I offer my congratulations on the victory over the fallacious Zionist regime.