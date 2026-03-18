Ιράν: Παίκτες στοιχηματικής απείλησαν δημοσιογράφο να αλλάξει ρεπορτάζ για να πληρωθούν

Δημοσιογράφος από το Ισραήλ αποκάλυψε πως δέχθηκε απειλές για την ακεραιότητά του μετά από ρεπορτάζ που έκανε για πυραυλική επίθεση στο Ιράν.

Όπως αναφέρει σε σχετικό της δημοσίευμα της η Washington Post, θύτες της υπόθεσης φέρεται να ήταν παίκτες online στοιχηματικής εταιρείας, οι οποίοι πίεσαν τον δημοσιογράφο να αλλάξει το ρεπορτάζ του, για να πάρουν τα χρήματα από το στοίχημα.

Ο λόγος για τον 28χρονο πολεμικό ανταποκριτή της Times of Israel, Εμάνουελ Φαμπιάν, που βρέθηκε στο στόχαστρο αγνώστων αφού δημοσίευσε ότι ιρανικός πύραυλος έπληξε ανοιχτή περιοχή κοντά στην Ιερουσαλήμ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

A Times of Israel reporter says online gamblers pressured him to change his story about an Iranian missile strike so they could win a payout.



"You have 90 minutes left to update the lie," said a WhatsApp message.

Ιράν: Το επίμαχο στοίχημα

Αυτό που ο ίδιος δεν γνώριζε αρχικά ήταν ότι το συγκεκριμένο γεγονός είχε μετατραπεί σε στοίχημα εκατομμυρίων σε πλατφόρμες πρόβλεψης όπως η Polymarket.

Ως προς το στοίχημα καθ' αυτό, σχετιζόταν με το εάν ιρανικός πύραυλος θα χτυπούσε το Ισραήλ τη συγκεκριμένη ημέρα. Η αναφορά του Φαμπιάν θεωρήθηκε καθοριστική για την έκβαση του στοιχήματος, με εκατομμύρια δολάρια να διακυβεύονται.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση, άρχισε να δέχεται μηνύματα από χρήστες που του ζητούσαν να «διορθώσει» το ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι η έκρηξη ίσως προήλθε από θραύσματα αναχαιτισμένου πυραύλου, κάτι που, σύμφωνα με τους κανόνες της πλατφόρμας, δεν θα μετρούσε ως «χτύπημα».

Ιράν: Οι πιέσεις που δέχθηκε ο Ισραηλινός δημοσιογράφος

Αρχικά τα μηνύματα ήταν «ευγενικά». Σύντομα όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Σε συνομιλίες μέσω WhatsApp, άγνωστος χρήστης φέρεται να απείλησε τον δημοσιογράφο ότι αν δεν αλλάξει το ρεπορτάζ, θα υπάρξουν συνέπειες για τον ίδιο και την οικογένειά του. Σε ένα από τα μηνύματα του έδινε μάλιστα «90 λεπτά προθεσμία» να «διορθώσει το ψέμα».

Άλλοι φέρονται να τον ανταμείψουν οικονομικά, αν άλλαζε τη διατύπωση, ώστε να ευνοηθούν τα στοιχήματά τους. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι για μια στιγμή σκέφτηκε να υποχωρήσει.

«Σκέφτηκα: να το αλλάξω; Δεν έχει και τόση σημασία», ανέφερε. Ωστόσο, όπως εξηγεί, γρήγορα συνειδητοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα άνοιγε τον δρόμο για ακόμη περισσότερες πιέσεις στο μέλλον.

Τελικά, αρνήθηκε να τροποποιήσει το ρεπορτάζ, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και δημοσιοποίησε την υπόθεση.

Ο ίδιος ο δημοσιογράφος επέλεξε να δημοσιοποιήσει την εμπειρία του ώστε, όπως λέει, «όποιος σκέφτεται να απειλήσει δημοσιογράφο να το ξανασκεφτεί».

Με πληροφορίες από Washington Post