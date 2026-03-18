Ιράν: Παίκτες στοιχηματικής απείλησαν δημοσιογράφο να αλλάξει ρεπορτάζ για να πληρωθούν

Ρεπόρτερ στο Ισραήλ πιέστηκε να αλλάξει δημοσίευμα για να κριθεί στοίχημα εκατομμυρίων – Καταγγελίες για επικίνδυνα κίνητρα στις «αγορές πρόβλεψης»

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Δημοσιογράφος από το Ισραήλ αποκάλυψε πως δέχθηκε απειλές για την ακεραιότητά του μετά από ρεπορτάζ που έκανε για πυραυλική επίθεση στο Ιράν.

Όπως αναφέρει σε σχετικό της δημοσίευμα της η Washington Post, θύτες της υπόθεσης φέρεται να ήταν παίκτες online στοιχηματικής εταιρείας, οι οποίοι πίεσαν τον δημοσιογράφο να αλλάξει το ρεπορτάζ του, για να πάρουν τα χρήματα από το στοίχημα.

Ο λόγος για τον 28χρονο πολεμικό ανταποκριτή της Times of Israel, Εμάνουελ Φαμπιάν, που βρέθηκε στο στόχαστρο αγνώστων αφού δημοσίευσε ότι ιρανικός πύραυλος έπληξε ανοιχτή περιοχή κοντά στην Ιερουσαλήμ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ιράν: Το επίμαχο στοίχημα

Αυτό που ο ίδιος δεν γνώριζε αρχικά ήταν ότι το συγκεκριμένο γεγονός είχε μετατραπεί σε στοίχημα εκατομμυρίων σε πλατφόρμες πρόβλεψης όπως η Polymarket.

Ως προς το στοίχημα καθ' αυτό, σχετιζόταν με το εάν ιρανικός πύραυλος θα χτυπούσε το Ισραήλ τη συγκεκριμένη ημέρα. Η αναφορά του Φαμπιάν θεωρήθηκε καθοριστική για την έκβαση του στοιχήματος, με εκατομμύρια δολάρια να διακυβεύονται.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση, άρχισε να δέχεται μηνύματα από χρήστες που του ζητούσαν να «διορθώσει» το ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι η έκρηξη ίσως προήλθε από θραύσματα αναχαιτισμένου πυραύλου, κάτι που, σύμφωνα με τους κανόνες της πλατφόρμας, δεν θα μετρούσε ως «χτύπημα».

Ιράν: Οι πιέσεις που δέχθηκε ο Ισραηλινός δημοσιογράφος

Αρχικά τα μηνύματα ήταν «ευγενικά». Σύντομα όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Σε συνομιλίες μέσω WhatsApp, άγνωστος χρήστης φέρεται να απείλησε τον δημοσιογράφο ότι αν δεν αλλάξει το ρεπορτάζ, θα υπάρξουν συνέπειες για τον ίδιο και την οικογένειά του. Σε ένα από τα μηνύματα του έδινε μάλιστα «90 λεπτά προθεσμία» να «διορθώσει το ψέμα».

Άλλοι φέρονται να τον ανταμείψουν οικονομικά, αν άλλαζε τη διατύπωση, ώστε να ευνοηθούν τα στοιχήματά τους. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι για μια στιγμή σκέφτηκε να υποχωρήσει.

«Σκέφτηκα: να το αλλάξω; Δεν έχει και τόση σημασία», ανέφερε. Ωστόσο, όπως εξηγεί, γρήγορα συνειδητοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα άνοιγε τον δρόμο για ακόμη περισσότερες πιέσεις στο μέλλον.

Τελικά, αρνήθηκε να τροποποιήσει το ρεπορτάζ, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και δημοσιοποίησε την υπόθεση.

Ο ίδιος ο δημοσιογράφος επέλεξε να δημοσιοποιήσει την εμπειρία του ώστε, όπως λέει, «όποιος σκέφτεται να απειλήσει δημοσιογράφο να το ξανασκεφτεί».

Με πληροφορίες από Washington Post

ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Διεθνή / Ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί βαθαίνει την κρίση στον πυρήνα της ηγεσίας του Ιράν

Ο θάνατος του δεν αποτελεί απλώς την απώλεια ενός ακόμη αξιωματούχου, αλλά έναν παράγοντα που βαθαίνει την κρίση στην ηγεσία του Ιράν, με πιθανές συνέπειες τόσο για την πορεία του πολέμου όσο και για τη συνολική σταθερότητα της χώρας
Άντριου: «Θέλει να υποκλινόμαστε» - Οι πιο προκλητικές απαιτήσεις του κατά τη μετακόμιση

Διεθνή / Άντριου: «Θέλει να υποκλινόμαστε» - Οι πιο προκλητικές απαιτήσεις του κατά τη μετακόμιση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η συμπεριφορά του ενισχύει την εικόνα ενός ανθρώπου που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, συνεχίζοντας να λειτουργεί με βάση τα προνόμια του παρελθόντος
THE LIFO TEAM
ΑΛΙ ΛΑΡΙΤΖΑΝΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Διεθνή / Γιατί ο θάνατος του Αλί Λαριτζανί μπορεί να είναι μεγαλύτερο πλήγμα από του Αλί Χαμενεΐ;

Η εξόντωση του Αλί Λαριτζανί δεν αφαιρεί απλώς μια ισχυρή προσωπικότητα από το ιρανικό σύστημα εξουσίας, αλλά απειλεί να διαταράξει τις εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ στρατού, πολιτικής και διπλωματίας
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΕΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ

Διεθνή / ΗΠΑ: Δικαστής ακυρώνει τα σχέδια του Ρόμπερτ Κένεντι Τζ. για αλλαγές στο πρόγραμμα παιδικών εμβολίων

Δικαστής μπλόκαρε τις αλλαγές του Αμερικανού υπουργού Υγείας στο πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών, αναστέλλοντας παράλληλα τους διορισμούς του σε συμβουλευτική επιτροπή, σε μια απόφαση που χαρακτηρίζεται σημαντική για την προστασία της δημόσιας υγείας και ειδικά των παιδιών
THE LIFO TEAM
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ CHELSEA ΡΟΜΑΝ ΑΜΠΡΑΜΟΒΙΤΣ

Διεθνή / Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς για τα έσοδα από την πώληση της Chelsea

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος κατηγορείται ότι έχασε την «τελευταία ευκαιρία» να διαθέσει τα χρήματα για να βοηθήσει τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία
THE LIFO TEAM
 
 