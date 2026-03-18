Ιράν: «Νεκρός και ο υπουργός Πληροφοριών τους» λέει το Ισραήλ - Νέο σύστημα Patriot σε βάση στην Τουρκία

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν Ισμαΐλ Χατίμπ «εξοντώθηκε» κατά τη διάρκεια επίθεσης το περασμένο βράδυ.

«Ηταν επικεφαλής του εσωτερικού μηχανισμού του καθεστώτος που είναι επιφορτισμένος με τις δολοφονίες και την καταστολή στο Ιράν, καθώς και με την προώθηση των απειλών προς το εξωτερικό», εξήγησε ο Κατζ προειδοποιώντας ότι η ένταση των ισραηλινών επιθέσεων θα αυξηθεί «κατά ένα επίπεδο».

Ο Κατζ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσαν την άδεια στον ισραηλινό στρατό να σκοτώσει και οποιονδήποτε άλλον ανώτατο αξιωματούχο του Ιράν αποτελεί στόχο χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση.

Πάντως, δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση σχετικά με τον θάνατο του Ιρανού αξιωματούχου από την Τεχεράνη.

Υπενθυμίζεται πως ο Αλί Λαριτζανί σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του.

Ιράν: Σε εξέλιξη οι κηδείες Λαριτζανί, Σολεϊμανί

Στο Ιράν τελείται σήμερα η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Λαριτζανί. Η κηδεία ξεκίνησε στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Η κηδεία Λαριτζανί γίνεται ταυτόχρονα με αυτές του ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης χθες, και των 80 και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στη φρεγάτα που βύθισε υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοικτά από τη Σρι Λάνκα.

Ιράν: Το πυρηνικό δόγμα της χώρας «δεν είναι πιθανό να αλλάξει»

Πάντως, η στάση του Ιράν εναντίον της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων δεν θα αλλάξει σημαντικά, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera σε σχόλιά του που αναμεταδόθηκαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει ακόμα εκφράσει δημοσίως τις απόψεις του για το θέμα.

Ο πρώην ανώτατος ηγέτης αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, είχε εκφράσει με θρησκευτικό διάταγμα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 την αντίθεσή του στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής.

Δυτικές χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κατηγορούσαν επί χρόνια την Τεχεράνη ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αν και οι ιρανικές αρχές δηλώνουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμά τους προορίζεται αποκλειστικά για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο Αραγτσί δήλωσε πως τα θρησκευτικά διατάγματα εξαρτώνται από τον νομικό του Ισλάμ που τα εκδίδει και πρόσθεσε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να κρίνει τις απόψεις του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, για τη νομολογία ή την πολιτική.

Τουρκία: Αναπτύσσει Patriot στο Ιντσιρλίκ

Στο μεταξύ, η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ, που φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, μετά την αναχαίτιση στις αρχές του Μαρτίου τριών βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του τουρκικού εδάφους.

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Το νέο σύστημα PAC-3, καλύτερων επιδόσεων σε σχέση με το PAC-2, είναι ήδη ανεπτυγμένο στη βάση του Ιντσιρλίκ και είναι σχεδιασμένο για την αναχαίτιση και καταστροφή τακτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Η Αγκυρα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη συστήματος Patriot στην αεροπορική βάση του Κιούρετζικ (κεντροανατολική Τουρκία), στρατηγική εγκατάσταση που βρίσκεται σε απόσταση 250 χιλιομέτρων από την βάση του Ιντσιρλίκ και είναι εξοπλισμένη με σύστημα ραντάρ έγκαιρου συναγερμού του ΝΑΤΟ ικανό να ανιχνεύει την εκτόξευση των ιρανικών πυραύλων.

«Εχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα (...) για την αντιμετώπιση των απειλών κατά της εθνικής μας ασφάλειας», δηλώνει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Αμυνας. Η Τουρκία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έχει τεχνικά στοιχεία σχετικά με την εκτόξευση πυραύλων κατά του τουρκικού εδάφους για να αντικρούσει την Τεχεράνη η οποία απέρριψε κάθε ευθύνη για τα περιστατικά.

Ο πρόεδρος της Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι αρνείται να παρασυρθεί από «προκλήσεις». «Η πρώτη προτεραιότητά μας είναι να εμποδίσουμε την χώρα μας να συρθεί σε αυτήν την πυριτιδαποθήκη», είπε αναφερόμενος την πόλεμο στην Μέση Ανατολή που εισήλθε σήμερα στην 19η ημέρα του.

Η βάση του Ιντσιρλίκ, κοντά στα Αδανα, χρησιμοποιείται από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία, η Πολωνία, το Κατάρ, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και διμερών συμφωνιών.