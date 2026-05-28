Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες

Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες για την χθεσινή ένοπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια.

Οι δράστες, μετά την ένοπλη επίθεση σε ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια, διέφυγαν και ακολούθησε καταδίωξη στον Κηφισό όπου και συνελήφθησαν.

Οι κατηγορίες εις βάρος των συλληφθέντων για το περιστατικό στα Πατήσια

Η ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος τους ο Εισαγγελέας είναι για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα. Οι κατηγορίες αφορούν: απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία, διακεκριμένη οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο και απείθεια.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε Ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από τέσσερα χρόνια για υπόθεση τραυματισμού επιχειρηματία με μαχαίρι σε καντίνα στη Νέα Ερυθραία, ενώ ο 27χρονος με ελληνική ταυτότητα είχε συλληφθεί στο παρελθόν στο Χαϊδάρι, όταν στο αυτοκίνητό του είχαν βρεθεί δύο καλάσνικοφ, και είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις κλοπών.

Ο τρίτος συλληφθείς, 31 ετών, είχε επίσης απασχολήσει την αστυνομία για κλοπές.

