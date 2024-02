Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ με αντίποινα αν χτυπηθούν πλοία του στην Ερυθρά Θάλασσα

Μέσω ενός βίντεο το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο να στοχοποιηθούν δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, που από καιρό υπάρχουν υποψίες ότι λειτουργούν ως επιχειρησιακές βάσεις για τους Ιρανούς καταδρομείς.

Η προειδοποίηση του Ιράν έγινε μετά τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και της Βρετανίας κατά των ανταρτών Χούτι της Υεμένης. Πρόκειται για τα φορτηγά πλοία Behshad και Saviz, για τα οποία η Τεχεράνη φαίνεται να ανησυχεί πως θα αποτελέσουν τον επόμενο στόχο των ΗΠΑ, ιδίως μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία. Τα αμερικανικά πλήγματα ήταν τα αντίποινα για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων στην Ιορδανία μετά από χτύπημα των Χούτι.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media ο τακτικός στρατός του Ιράν, ένας αφηγητής να περιγράφει για πρώτη φορά τα πλοία ως «πλωτά οπλοστάσια». Ο αφηγητής περιγράφει το Behshad ως βοηθητικό μιας ιρανικής αποστολής για την «καταπολέμηση της πειρατείας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν». Ωστόσο, το Ιράν δεν είναι γνωστό ότι συμμετέχει σε καμία από τις πρόσφατες εκστρατείες κατά της αυξανόμενης πειρατείας της Σομαλίας στην περιοχή, στη σκιά των επιθέσεων των Χούτι. Η δήλωση τελειώνει με μια προειδοποίηση ενώ εμφανίζονται πλάνα από αμερικανικά πολεμικά πλοία να στοχοποιούνται.

«Όσοι συμμετέχουν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον του Behshad ή παρόμοιων πλοίων θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές, την ασφάλεια και αναλαμβάνουν την παγκόσμια ευθύνη για πιθανούς μελλοντικούς διεθνείς κινδύνους», ακούγεται στο βίντεο.

Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ και συγκεκριμένα ο 5ος στόλος που εδρεύει στη Μέση Ανατολή αρνήθηκε να σχολιάσει τις απειλές του Ιράν.

Τα πλοία Behshad και Saviz είναι εγγεγραμμένα ως εμπορικά φορτηγά πλοία σε μια εταιρεία με έδρα την Τεχεράνη, στην οποία το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει επιβάλει κυρώσεις. Τόσο το Saviz όσο και το Behshad έπλεαν για χρόνια στην Ερυθρά Θάλασσα στα ανοικτά της Υεμένης, ύποπτα ως κατασκοπευτικές επιχειρησιακά θέσεις για την παραστρατιωτική οργάνωση «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν. Το 2017, η Σαουδική Αραβία περιέγραψε το Saviz ως «θαλάσσια βάση και σημείο μεταφοράς όπλων για την εν λόγω οργάνωση».

Υπενθυμίζεται πως τα αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας την Κυριακή έπληξαν έξι επαρχίες της Υεμένης που κατέχουν οι αντάρτες Χούτι, μεταξύ των οποίων και την πρωτεύουσα, Σαναά. Από την πλευρά τους, οι αντάρτες Χούτι δεν έκαναν λόγο για ζημιές, ωστόσο οι ΗΠΑ υποστήριξαν ότι έπληξαν υπόγεια οπλοστάσια πυραύλων, θέσεις εκτόξευσης και ελικόπτερα που χρησιμοποιούν οι αντάρτες.

Η απάντηση των Χούτι ήρθε από τον στρατιωτικό εκπρόσωπο της οργάνωσης, τον Γιαχία Σαρί. «Αυτές οι επιθέσεις δεν θα αποθαρρύνουν τις δυνάμεις της Υεμένης και το έθνος από το να διατηρήσουν την υποστήριξή τους στους Παλαιστίνιους απέναντι στη σιωνιστική κατοχή και τα εγκλήματα», ενώ πρόσθεσε πως «οι αεροπορικές επιδρομές δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Οι ΗΠΑ όμως φαίνεται να επιμένουν, καθώς ο υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν προειδοποίησε τους αντάρτες Χούτι μετά τα πλήγματα ότι «θα συνεχίσουν να υφίστανται περαιτέρω συνέπειες εάν δεν τερματίσουν τις παράνομες επιθέσεις τους κατά της διεθνούς ναυτιλίας και των ναυτικών σκαφών». Μήνυμα με το οποίο συμφώνησε και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος δήλωσε πως «οι επιθέσεις των Χούτι πρέπει να σταματήσουν».

Αντίστοιχα, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τζο Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν, προειδοποίησε ότι τα πλήγματα μπορεί να συνεχιστούν. «Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε προσπαθήσει να μας επιτεθεί», δήλωσε και συμπλήρωσε πως «θα συνεχίσουμε να απαντάμε στις απειλές που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές δυνάμεις, προχωράμε μπροστά».

Iran's Artesh (army) released a video (with english dub) on the MV Behshad & Saviz, emphasizing their role as floating armouries, used as depots for supplying activities and strategic support to Iranian vessels & patrol regional waters for over a decade.



The video rejects… pic.twitter.com/A5Kvk2dpSe