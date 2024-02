ΗΠΑ και Βρετανία έπληξαν 36 στόχους των ανταρτών Χούτι στους νέους βομβαρδισμούς

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία έπληξαν 36 στόχους των Χούτι στον νέο γύρο βομβαρδισμών για τις δεκάδες επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι αντάρτες εναντίον εμπορικών και πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα,

Τα αμερικανικοβρετανικά πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούτι έγιναν μία ημέρα μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ σε στόχους ιρανικών επίλεκτων δυνάμεων και φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων στη Συρία και το Ιράκ.

Η χθεσινή επιχείρηση ήταν η τρίτη που πραγματοποίησαν από κοινού οι ΗΠΑ και η Βρετανία εναντίον των ανταρτών Χούτι. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει και μόνες τους αεροπορικές επιδρομές εναντίον των ανταρτών.

Στους χθεσινούς βομβαρδισμούς επλήγησαν 36 στόχοι σε 13 περιοχές στην Υεμένη «σε ανταπόδοση για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούτι εναντίον της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας καθώς και πολεμικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ΗΠΑ, η Βρετανία, αλλά και έξι χώρες που παρείχαν υποστήριξη στην επιχείρηση: Αυστραλία, Μπαχρέιν, Καναδάς, Δανία, Ολλανδία και Νέα Ζηλανδία).

Στο στόχαστρο μπήκαν υπόγειες αποθήκες όπλων και πυρομαχικών, πυραυλικά συστήματα, εκτοξευτήρες και ραντάρ μεταξύ άλλων. Στόχος των πληγμάτων ήταν να περιοριστούν οι δυνατότητες των υποστηριζόμενων από το Ιράν παραστρατιωτικών Χούτι να διεξάγουν «ανεύθυνες και αποσταθεροποιητικές επιθέσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen



As part of ongoing international efforts to respond to increased Iranian-backed Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Feb. 3 at approximately 11:30 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces,… pic.twitter.com/hlfLY1QjOd — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024

Αεροσκάφη της RAF έπληξαν δύο εγκαταστάσεις από όπου γινόταν ο τηλεχειρισμός drones αναγνώρισης και επίθεσης, ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωση το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Τόσο στην ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας όσο και σε εκείνη που εξέδωσαν οι οχτώ χώρες, δεν διευκρινίζεται ποιες τοποθεσίες βομβαρδίστηκαν. Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα των ανταρτών Χούτι ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι επλήγησαν σημεία στις επαρχίες Σανάα, Χάτζα, Νταμάρ, αλ Μπάιντα, Τάιζ και Χοντάιντα.

Καταστράφηκαν πύραυλοι των ανταρτών Χούτι

Το Σάββατο το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έπληξαν έξι αντιπλοϊκούς πυραύλους των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη, που ήταν «έτοιμοι να εκτοξευθούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα».

USCENTCOM Destroys Six Anti-Ship Cruise Missiles in Yemen



On Feb. 3, at approximately 7:20 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted strikes in self-defense against six Houthi anti-ship cruise missiles prepared to launch against ships in the Red Sea. U.S. forces… pic.twitter.com/W9BVxiYedU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024

Τα ξημερώματα της Κυριακής το CENTCOM ανακοίνωσε επίσης ότι καταστράφηκε πύραυλος κρουζ κατά πλοίων των ανταρτών Χούτι, που ήταν «έτοιμος να εκτοξευθεί» προς την Ερυθρά Θάλασσα. Την Παρασκευή οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν οχτώ drones ανοιχτά της Υεμένης και τέσσερα στο έδαφος, για να αποτρέψει νέες επιθέσεις.

USCENTCOM Destroys an Anti-Ship Cruise Missile in Yemen



On Feb. 4, at approximately 4 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against a Houthi anti-ship cruise missile prepared to launch against ships in the Red Sea. U.S. forces… pic.twitter.com/zf29DbuioL — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 4, 2024

Αντάρτες Χούτι: Κλιμάκωση στην κλιμάκωση

Οι αντάρτες Χούτι έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 30 επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από τα μέσα Νοεμβρίου. Υποστηρίζουν ότι κάνουν αυτές τις επιθέσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Μετά τους νέους βομβαρδισμούς από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, οι αντάρτες Χούτι διεμήνυσαν ότι θα απαντήσουν στην κλιμάκωση με κλιμάκωση.

«Είτε θα υπάρξει ειρήνη για εμάς, την Παλαιστίνη και τη Γάζα, ή δεν θα υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια για εσάς στην περιοχή μας. (Θα απαντήσουμε) με κλιμάκωση στην κλιμάκωση», ανέφερε στο X ο εκπρόσωπος των ανταρτών Χούτι, ο Νασρ αντ Ντιν Αμέρ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ AFP, Reuters, dpa