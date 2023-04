ΗΠΑ: 13χρονος μαθητής πήρε το τιμόνι σχολικού όταν λιποθύμησε ο οδηγός

Οδηγός σχολικού λεωφορείου, στο οποίο επέβαιναν 66 παιδιά στο Μίσιγκαν, έχασε τις αισθήσεις του όσο οδηγούσε και ένας 13χρονος πήρε το τιμόνι για να σταματήσει το όχημα.

Γλίτωσαν τα χειρότερα τα παιδιά στο σχολικό λεωφορείο χάρη στην ψυχραιμία και τα αντανακλαστικά που επέδειξε, ένας 13χρονος συμμαθητής τους ο οποίος κατάφερε να αποσοβήσει τροχαίο στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν ο οδηγός του οχήματος αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και λιποθύμησε στο τιμόνι.

Ο Ντίλον Ριβς επέβαινε στο σχολικό λεωφορείο μαζί με περίπου 65 συμμαθητές του, όταν αντιλήφθηκε πως ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του. «Πήδηξε από τη θέση του, πέταξε το σακίδιό του και έτρεξε μπροστά, ενώ το λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει», είπε σε συνέντευξη Τύπου, χθες, ο Ρόμπερτ Λίβερνοϊ, σχολικός επιθεωρητής στην πολιτεία Μίσιγκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στην πόλη Γουόρεν, βόρεια του Ντιτρόιτ, κατά την επιστροφή των μαθητών στα σπίτια τους.

Σε βίντεο από κάμερα του σχολικού λεωφορείου, διακρίνεται πράγματι ο οδηγός να αισθάνεται δυσφορία και κάποια στιγμή να λιποθυμάει. Ο 13χρονος Ντίλον Ριβς χωρίς να διστάσει παίρνει τον έλεγχο του τιμονιού, πατάει φρένο και ακινητοποιεί το όχημα, ενώ την ίδια στιγμή ακούγονταν κραυγές από τρομοκρατημένα παιδιά. Ακολούθως ακούγεται ο ίδιος ο 13χρονος να φωνάζει στους συμμαθητές του να τηλεφωνήσουν αμέσως για να ζητήσουν βοήθεια.

Ασθενοφόρο μετέφερε τον οδηγό στο πλησιέστερο νοσοκομείο και, σύμφωνα με το CNN, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Εμφανώς συγκινημένοι αλλά και υπερήφανοι, οι γονείς του 13χρονου επαίνεσαν τον γιο τους στη συνέντευξη Τύπου, χαρακτηρίζοντάς τον «μικρό ήρωα». Χάρη στον Ντίλον Ριβς, «αποφεύχθηκε ένα ατύχημα, που θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ο δημοτικός σύμβουλος Τζόναθαν Λάφερτι.

School bus driver, driving 66 children in Michigan, has medical emergency and becomes incapacitated. 13-year-old Dillon Reeves jumps to the rescue and brings the bus to a halt. (Video: WXYZ) pic.twitter.com/0WqsMHwJze