Κανονικά θα συνεχίσει να καταβάλει μισθούς, στις οικογένειες των εργαζομένων της που πέθαναν από κορωνοϊό, η ινδική εταιρεία Tata Steel.

Η εταιρεία θα πληρώνει μισθούς, έξοδα στέγασης και νοσηλείας μέχρι την ημέρα που οι εργαζόμενοί της θα έκλειναν τα 60. Παράλληλα δεσμεύτηκε πως θα πληρώσει και τα έξοδα σπουδών για τα παιδιά των εργαζόμενων πρώτης γραμμής. Η Tata Steel έκανε γνωστή την απόφασή της μέσω ανάρτησής της στο Twitter.

«Η οικογένεια της Tata Steel στέκεται στωικά δίπλα στον κόσμο της, αφιερωμένη στην ασφάλειά του και στην ευημερία του», καταλήγει η ανακοίνωση. Η εταιρεία είναι ο πλέον πρόσφατος μεγάλος εργοδότης στην Ινδία που γνωστοποιεί πρόγραμμα στήριξης για τις οικογένειες των εργαζομένων της που πέθαναν από κορωνοϊό.

#TataSteel has taken the path of #AgilityWithCare by extending social security schemes to the family members of the employees affected by #COVID19. While we do our bit, we urge everyone to help others around them in any capacity possible to get through these tough times. pic.twitter.com/AK3TDHyf0H