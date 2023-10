Η ζωή μιας 25χρονης που έχει αλλεργία στο νερό

Μια γυναίκα από την Καλιφόρνια μιλά ανοιχτά για τη σπάνια πάθησή της, ώστε να την επικοινωνήσει και στον υπόλοιπο κόσμο. Η Τέσα Χάνσεν Σμιθ είναι αλλεργική στο νερό.

Η νεαρή γυναίκα πάσχει από υδατογενή κνίδωση, που σημαίνει ότι ούτε μπορεί να πιει, ούτε να ρίξει πάνω της νερό. Αντιλήφθηκε τη συγκεκριμένη «αλλεργία στο νερό» όταν ήταν περίπου 8 ετών. Με την πάροδο των ετών, επιδεινώθηκε.

«Έβγαινα από το ντους και είχα τεράστια σημάδια στο δέρμα μου, ενώ το τριχωτό της κεφαλής μου αιμορραγούσε» εξομολογήθηκε η Τέσα Χάνσεν Σμιθ μιλώντας στο ABC7 News. Πλέον, το νερό τής προκαλεί φαγούρα, εξανθήματα και κνίδωση στο δέρμα της.

ALLERGIC TO WATER: California woman Tessa Hansen-Smith, who has Aquagenic Urticaria or an allergy to water, describes living with the chronic illness as "really isolating." Here's her viral story: https://t.co/YDUvWBel63 pic.twitter.com/jRZcMnPvQp