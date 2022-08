Η Τζαμίλα Τζαμίλ λέει ότι τραυμάτισε τα οπίσθιά της στα γυρίσματα του She-Hulk: «Δεν ήξερα ότι γίνεται»

Ο ρόλος της Τζαμίλα Τζαμίλ στο «She-Hulk: Attorney at Law» οδήγησε σε κάποιους άβολους τραυματισμούς στα πιο απίθανα μέρη του σώματος, όπως λέει.

Η 36χρονη ηθοποιός δήλωσε στο Entertainment Tonight, στην πρόσφατη πρεμιέρα της σειράς του Disney+, ότι έκανε μόνη της τις επικίνδυνες σκηνές ως Titania, μια social media influencer με υπεράνθρωπη δύναμη που καταλήγει αντίπαλος της She-Hulk (Τζένιφερ Γουόλτερς).

«Πονούσα σε σημεία που πραγματικά δεν ήξερα ότι υπάρχουν», δήλωσε για τις σκηνές δράσης. «Όπως, μάλλον θα πρέπει να βάλετε μπιπ σε αυτό, αλλά τράβηξα έναν μυ στον πρωκτό μου», πρόσθεσε. «Δεν ήξερα ότι αυτό ήταν δυνατό».

«Και μόλις ένιωσα την καρδιά του μάνατζέρ μου να σταματά δίπλα μου», πρόσθεσε η ηθοποιός, γελώντας με την αποκάλυψη που έκανε.

Η Τζαμίλα Τζαμίλ, που έγινε γνωστή μέσα από την σειρά The Good Place, δήλωσε ότι ο ρόλος της απαιτούσε να μάθει «ζίου-ζίτσου και κουνγκ φου και να παλεύει στον αέρα»

«Δεν ξέρω πόσα από αυτά θα φτάσουν ποτέ στη μεγάλη οθόνη, γιατί το CGI είναι τρελό», παραδέχτηκε. «Αλλά έπρεπε να κάνω όλες τις επικίνδυνες σκηνές σχεδόν μόνη μου! Και ήταν κάτι που δεν είχα ξανακάνει ποτέ, γιατί είμαι απολύτως κολλημένη στον καναπέ. Είμαι απλά ένα τσουβάλι με αφέλειες», αστειεύτηκε.

Το She-Hulk: Attorney at Law - με πρωταγωνιστές επίσης τους Μαρκ Ράφαλο και Τατιάνα Μασλάνι - κάνει πρεμιέρα στις 18 Αυγούστου στο Disney+.

OH WE HAVE NOT EVEN GOTTEN INTO HOW MUCH I LOVE HIM OR HOW MUCH I DIED GETTING TO WORK WITH ON A PROJECT WITH HIM. The honor of it all... https://t.co/107KaiM23f pic.twitter.com/GRP0FHHnZL