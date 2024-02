Η Ουκρανία βύθισε ρωσικό πολεμικό πλοίο στην Κριμαία

Ακόμη ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, το αποβατικό «Tsezar Kunikov» χτύπησαν ουκρανικά drones στα ανοιχτά της Κριμαίας. Όπως φαίνεται στις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από ουκρανικές πηγές στο «X» (πρώην twitter) ουκρανικά ναυτικά drones έπληξαν το μεγάλο αποβατικό πλοίο που φαίνεται να βυθίζεται. Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στο Κίεβο, το μεγάλο ρωσικό αποβατικό πολεμικό έπλεε σε ουκρανικά χωρικά ύδατα, κοντά στην Αλούπκα.

Veni, vidi, vici. @DI_Ukraine released video of the successful strike on the russian landing ship Caesar Kunikov. pic.twitter.com/RPcpDi0Dck

«Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, μαζί με τις μυστικές υπηρεσίες του υπουργείου Άμυνας κατέστρεψαν το πλοίο Tsezar Kunikov. Την ώρα της επίθεσης ήταν σε νερά που ανήκουν στην ουκρανική περιοχή κοντά στο Αλούπκα» έγραψε ο ουκρανικός στρατός στο Telegram.

Το δίκτυο ενημέρωσης Ukrainska Pravda έχει δημοσιεύσει βίντεο που δείχνουν καπνό πάνω από τη θάλασσα στη νότια ακτή της Κριμαίας. Ακόμα στα βίντεο φαίνονται ελικόπτερα να πετάνε πάνω από τη θάλασσα.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο Ουκρανός βουλευτής Ολέκσι Χοντσαρένκο αναφέροντας ότι το ρωσικό Tsezar Kunikov είχε λάβει μέρος και στην στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας στη Γεωργία το 2008.

The General Staff of Ukraine's Armed Forces confirmed that the Russian landing ship Caesar Kunikov was sunk in the Black Sea in the morning of Feb. 14.



📹: Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense pic.twitter.com/uwTysporeu