Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε επίθεση με drones σε πλοία στη Μαύρη Θαλασσα

Επίθεση με drones εναντίον εμπορικών πλοίων της στη Μαύρη Θάλασσα ανακοίνωσε ότι απέτρεψε η Ρωσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι απώθησε ουκρανική επίθεση με drone εναντίον εμπορικών πλοίων της το βράδυ της Παρασκευής στο νοτιοδυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας. Υπενθυμίζεται πως η Μαύρη Θάλασσα είναι υψίστης σημασίας πέρασμα για τις εξαγωγές σιτηρών αλλά και πετρελαίου από τις δύο αυτές χώρες.

Στην ανακοίνωση, αναφέρεται πως ένα ουκρανικό ναυτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ενεπλάκη στην επίθεση καταστράφηκε και τα υπόλοιπα drones εξουδετερώθηκαν από πυρά του πυροβολικού ή συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Τέλος ενημερώνει πως από την επίθεση κανένα εμπορικό ή στρατιωτικό πλοίο της Ρωσίας δεν υπέστη ζημιές.

Στους επτά ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί, από τη νέα επίθεση που πραγματοποίησαν πριν λίγες ώρες οι ρωσικές δυνάμεις στο Χάρκοβο της Ουκρανίας. Ρωσικά drone τύπου Shahed ιρανικής κατασκευής, έπληξαν πρατήριο καυσίμων στο Χάρκοβο με αποτέλεσμα τη διαρροή εύφλεκτου καυσίμου. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τρία παιδιά ηλικίας 7 και 4 χρονών αλλά και ένα μωρό έξι μηνών.

Από την πυρκαγιά που ξέσπασε πήραν φωτιά 14 σπίτια, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, προσθέτοντας πως η πυρκαγιά κάλυψε μεγάλη περιοχή και δόθηκε εντολή σε περίπου 50 κατοίκους να απομακρυνθούν.

«Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, νωρίς σήμερα σε πλήγματα με ρωσικά drones σε πρατήριο καυσίμων στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Ολέχ Σινεχούμποφ. «Δυστυχώς, ο απολογισμός των επιθέσεων του κατακτητή στο Χάρκοβο αυξήθηκε σε επτά. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τρία παιδιά: ένα 7 ετών, ένα 4 ετών και ένα μωρό περίπου έξι μηνών», κατέληξε.



«Τρία drones έπληξαν τη συνοικία Νεμισλιάνσκι στο Χάρκοβο. Καταστράφηκε ευαίσθητη υποδομή. Τεράστια ποσότητα καυσίμων διέρρευσε, το οποίο εξηγεί για το ποιο λόγο ήταν τόσο τρομακτική η πυρκαγιά», συμπλήρωσε ο περιφερειακός εισαγγελέας του Χαρκόβου Ολεξάντρ Φιλάτσκοφ, αναφερόμενος στο πρατήριο καυσίμων. «Στις 06.00 το πρωί, η μάχη με φλόγες συνεχιζόταν, 14 σπίτια καταστράφηκαν», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας του Χαρκόβου Βολοντίμιρ Τιμότσκο, σύμφωνα με την εφημερίδα Suspilne.

