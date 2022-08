Η Ντέμι Λοβάτο έβαλε το «she/her» στις αντωνυμίες της: «Τελευταία νιώθω πιο θηλυκή»

Η Ντέμι Λοβάτο πρόσθεσε πρόσφατα στις αντωνυμίες της «they/them» και το «she/her» κι εξηγεί τους λόγους.

Περίπου δύο μήνες αφότου ενημέρωσε τις αντωνυμίες της στο Instagram, προσθέτοντας το «she/her» μαζί με τις αντωνυμίες που χρησιμοποιεί από πέρυσι, οι οποίες είναι «they/them», μίλησε στο podcast Spout για το τι οδήγησε στην απόφαση.

Συγκεκριμένα, όταν της ζητήθηκε να εξηγήσει την έννοια αντωνυμιών όπως they/them, η 29χρονη τραγουδίστρια απάντησε: «Βασικά έχω υιοθετήσει ξανά τις αντωνυμίες she/her».

Και συνέχισε: «Είμαι τόσο fluid άτομο που... ένιωσα ότι, ειδικά πέρυσι, η ενέργειά μου αμφιταλαντευόταν μεταξύ αρσενικής και θηλυκής, οπότε όταν ερχόμουν αντιμέτωπη με την επιλογή να μπω σε μια τουαλέτα και έγραφε "γυναίκες" και "άνδρες", δεν ένιωθα ότι υπήρχε τουαλέτα για μένα, επειδή δεν ένιωθα απαραίτητα γυναίκα. Δεν ένιωθα άντρας. Απλά ένιωθα άνθρωπος».

«Αυτό σημαίνει για μένα είναι το "they/them". Όταν αισθάνεσαι άνθρωπος μέσα σου», εξήγησε η Ντέμι Λοβάτο. «Τελευταία, αισθάνομαι πιο θηλυκή και έτσι υιοθέτησα ξανά το she/her. Αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι πως κανείς δεν είναι τέλειος. Όλοι τα κάνουν θάλασσα με τις αντωνυμίες κάποια στιγμή, και ειδικά όταν μαθαίνουν. Όλα έχουν να κάνουν με τον σεβασμό».

Τον Μάιο του 2021, η τραγουδίστρια είχε κάνει come out ως non binary και άλλαξε τις προσωπικές αντωνυμίες σε they/them, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως συνειδητοποίησε την ταυτότητα φύλου όταν πέρασε χρόνο κάνοντας «θεραπεία και αυτοπαρατήρηση» ενώ πρόσθεσε ότι η χρήση των αντωνυμιών they/them «αντικατοπτρίζει καλύτερα την ρευστότητα που νιώθω στην έκφραση φύλου μου».

Today is a day I'm so happy to share more of my life with you all- I am proud to let you know that I identify as non-binary & will officially be changing my pronouns to they/them moving forward 💖