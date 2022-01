Στην επερχόμενη βιογραφική ταινία της Μαντόνα ίσως πρωταγωνιστήσει, ενσαρκώνοντας τη βασίλισσα της ποπ, η κόρη της, Λούρδη.

Η θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός γράφει και σκηνοθετεί μια ταινία βασισμένη στη δική της ζωή, όπως ανακοινώθηκε το 2020, με το βιογραφικό φιλμ να μπαίνει προσεχώς σε διαδικασία παραγωγής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, για τον ρόλο της βασίλισσας της ποπ υποψήφια είναι η κόρη της, Λούρδες Λεόν ενώ για εκείνον της στενής της φίλης, Ντέμπι Μαζάρ, φημολογείται η σταρ του Uncut Gems, Τζούλια Φοξ.



Τα σενάρια πυροδότησε και η φωτογραφία της Μαντόνα στο Instagram όπου, ποζάροντας με τη Φοξ, γράφει «Δείπνο με τη Τζούλια για να μιλήσουμε για την ταινία μου».

Η διάσημη περφόρμερ άρχισε να γράφει το σενάριο του φιλ με τη Ντιάμπλο Κόντι, τη βραβευμένη με Όσκαρ συγγραφέα των Juno και Jennifer’s Body ενώ το τελικό σενάριο φέρεται να επιμελείται η Έριν Γουίλσον - συνδημιουργός του The Girl on the Train.



Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Mirror, η ταινία θα ξεκινά από τη δεκαετία του '70, όταν η Μαντόνα, άσημη ακόμη, προσπαθούσε να ξεκινήσει την καριέρα της.

«Θα είναι μια δυνατή και αληθινή αποτύπωση της ζωής της Μαντόνα - νομίζω σαν το Bohemian Rhapsody, όχι το Mamma Mia!» ανέφερε η πηγή.

Με πληροφορίες από PinkNews