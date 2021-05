Με αφορμή τα γενέθλια της Τζάνετ Τζάκσον, που χθες έγινε 55 ετών, η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι αγόρασε ένα πολύ ιδιαίτερο outfit της τραγουδίστριας από το βιντεοκλίπ «If» του 1993.

«Χρόνια πολλά βασίλισσα!», έγραψε η 40χρονη σταρ σε Instagram Story, μαζί με ένα βίντεο της Τζάνετ Τζάκσον να φορά το σύνολο. «Για τα γενέθλια της Τζάνετ Τζάκσον, επειδή είμαι τόσο μεγάλη φαν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι κέρδισα αυτό στη δημοπρασία Julien».

Η Τζάνετ Τζάκσον απάντησε στην Κιμ Καρντάσιαν μέσω Instagram. «Σε ευχαριστώ τόσο πολύ Κιμ! Ελπίζω το "IF"να σου δώσει όση απόλαυση έδωσε σε μένα», έγραψε στο μήνυμά της.

Δυο ημέρες νωρίτερα, ο οίκος δημοπρασιών είχε ανακοινώσει ότι το outfit πουλήθηκε για 25.000 δολάρια.

Η τριήμερη δημοπρασία «Iconic Treasures From the Legendary Career and Life of Janet Jackson» διοργανώθηκε προς τιμήν των γενεθλίων της Τζάνετ Τζάκσον. «Δεν το πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία φορά που βλέπω μερικά από τα κομμάτια, αλλά είναι για καλό σκοπό», είχε πει η τραγουδίστρια σε βίντεο πριν τη δημοπρασία.

Μέρος των εσόδων θα πάει στην Compassion International, μη κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε παιδιά που έχουν ανάγκη.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κιμ Καρντάσιαν αγοράζει κάτι από την οικογένεια Τζάκσον, αφού το 2017, με τον πρώην σύζυγό της Κάνιε Γουέστ, είχαν αγοράσει ένα τζάκετ του Μάικλ Τζάκσον για να το κάνουν δώρο στην κόρη τους, Νορθ. Ο Μάικλ Τζάκσον το φορούσε στο βιντεοκλίπ «Smooth Criminal» του 1988.