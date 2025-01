Η ιταλική αστυνομία προσπαθεί να ταυτοποιήσει πολίτες που ύψωσαν τα χέρια στον φασιστικό χαιρετισμό στη Ρώμη

Η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει βίντεο για να ταυτοποιήσει εκατοντάδες άτομα που πραγματοποίησαν φασιστικό χαιρετισμό, υψώνοντας το δεξί χέρι, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη Ρώμη την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 1.300 άνθρωποι συμμετείχαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την επέτειο των φόνων στην Άκα Λαρέντσια.

Η συγκέντρωση διοργανώθηκε στη μνήμη δύο νεαρών νεοφασιστών, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από μέλη της άκρας αριστεράς στην οδό Άκα Λαρέντσια της Ρώμης, στις 7 Ιανουαρίου 1978. Ένας τρίτος έχασε τη ζωή του αργότερα από τα τραύματά του. Από τότε, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στον χώρο που στεγάζονταν παλαιότερα τα κεντρικά γραφεία του νεοφασιστικού κινήματος Movimento Sociale Italiano (MSI), το οποίο ιδρύθηκε από νοσταλγούς του Μπενίτο Μουσολίνι.

Rito del "presente" e saluti romani alla commemorazione in via #AccaLarenzia, a #Roma, in memoria dei tre militanti del Fronte della Gioventù uccisi il 7 gennaio 1978 davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano pic.twitter.com/q5pXvWsubQ