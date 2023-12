Η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας ανακοίνωσε πως εγκαταλείπει τον θρόνο

Η βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αποποιηθεί τον θρόνο στις 14 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, η βασίλισσα Μαργαρίτα Β' της Δανίας ανακοίνωσε κατά την διάρκεια της καθιερωμένης ομιλίας της για την Πρωτοχρονιά ότι θα αποποιηθεί τον θρόνο στις 14 Ιανουαρίου, έπειτα από 52 χρόνια. Η 83χρονη βασίλισσα, η οποία ανέβηκε στο θρόνο το 1972, είναι η μακροβιότερη μονάρχης στην Ευρώπη μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' τον Σεπτέμβριο του 2022.

«Στις 14 Ιανουαρίου 2024, 52 χρόνια αφού διαδέχθηκα τον αγαπημένο μου πατέρα, θα εγκαταλείψω τα καθήκοντά μου ως βασίλισσας της Δανίας. Θα αφήσω τον θρόνο στον γιο μου, τον πρίγκιπα διάδοχο Φρέντερικ», είπε.

Σημειώνεται πως το Φεβρουάριο η βασίλισσα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στην πλάτη.

„In 14 days I will have been Queen of Denmark for 52 years. Such long time does not pass without a trace for any human being - not even me! Time goes on, and the "diseases" increase. You no longer cope with the same things as you once could. In February this year I underwent… pic.twitter.com/aDqP0LqC0p