Πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ - Η μακροβιότερη μονάρχης στον κόσμο

Την τελευταία της πνοή άφησε η βασίλισσα Ελισάβετ, η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και του κόσμου.

Ήταν 25 χρόνων όταν ανήλθε στο θρόνο της χώρας της, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα της, Γεωργίου.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W