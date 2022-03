Χτυπούν νοσοκομεία της Ουκρανίας- Ένα τραυματισμένο κορίτσι σε δωμάτιο «φρούριο»

Στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία, τα νοσοκομεία δεν γλιτώνουν από τις επιθέσεις, με καταστροφικές συνέπειες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη επιβεβαιώσει 64 επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις από τη στιγμή που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, καταγράφοντας 15 θανάτους και 37 τραυματισμούς.

Μία φωτογραφία, με μια μικρή ασθενή, καταγράφει ίσως με τον πιο έντονο τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στην υγειονομική περίθαλψη της εμπόλεμης Ουκρανίας. Πρόκειται για φωτογραφία της Liberation, που δημοσίευσε στο Twitter ο πρώην υφυπουργός Υγείας της Ουκρανίας, Πάβλο Κοβτόνιουκ.

«Δίνω τόσο πολλές συνεντεύξεις αυτές τις ημέρες. Η πιο συχνή ερώτηση είναι πώς επηρεάζεται από τον πόλεμο το σύστημα υγείας της Ουκρανίας. Αυτό είναι το πώς», έγραψε ο Κοβτόνιουκ, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία.

«Αυτό το κορίτσι, η Μιλένα, τραυματίστηκε από στρατιωτικές ενέργειες στη νότια Ουκρανία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων της Ζαπορίζια, που υποδέχεται ανθρώπους που έχουν απομακρυνθεί από τη Μαριούπολη, μια πόλη η οποία έχει σχεδόν αφανιστεί. Ο ρωσικός στρατός διαρκώς επιτίθεται σε νοσοκομεία. 61 επιθέσεις έως σήμερα. Το νοσοκομείο Παίδων της Ζαπορίζια δεν έχει βομβαρδιστεί», ανέφερε σε επόμενες αναρτήσεις που έκανε την Τετάρτη.

I give many interviews these days. The most frequent question is: how healthcare in Ukraine is affected by the war? Well, this is how. 1/3 pic.twitter.com/jodJBbacl6

Εκτός από τις 64 επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, που έχει ήδη επιβεβαιώσει ο ΠΟΥ, είναι σε διαδικασία να επαληθεύσει περαιτέρω τέτοια πλήγματα. «Πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις στην υγεία. Οι υγειονομικές εγκαταστάσεις και οι εργαζόμενοι τους δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι στόχος», τόνισε ο επικεφαλής του Οργανισμού, Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεγεσούς.

Οι εσκεμμένες επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις συνιστούν έγκλημα πολέμου. Η συνθήκη της Γενεύης προβλέπει ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να προστατεύονται κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι υγειονομικοί πρέπει να θεωρούνται ουδέτερες πλευρές μιας σύγκρουσης και να τους επιτρέπεται να συνεχιστεί η δουλειά τους.

Before and after photos of the TB hospital in Chernihiv, Ukraine, shared by a colleague of @jenkinshelen recently evacuated from Kyiv. The war will impact the treatment of many infectious diseases, but TB is especially important 1/n pic.twitter.com/9fZhwQc1li