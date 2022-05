Harry Potter: Θα παραμείνει ο τάφος του Dobby στη θέση του;

O Dobby είναι ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς βιβλίων και ταινιών Harry Potter, αλλά έχει εκκινήσει μία μεγάλη συζήτηση για τον συμβολικό τάφο του στην παραλία του Freshwater West της Ουαλίας.

Ο χαρακτήρας είχε ταφεί στο εν λόγω σημείο στην ταινία και έκτοτε έχει καταστεί σημείο αναφοράς για τους φαν.

Το National Trust της Ουαλίας - πρόκειται για οργανισμό διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς - κάνει έρευνα, ζητώντας τις απόψεις των πολιτών αναφορικά με το εάν πρέπει να διατηρηθεί ή να απομακρυνθεί το ταφικό «μνημείο» των σινεφίλ.

Στην έρευνα έχουν συμπεριληφθεί 30 ερωτήσεις αναφορικά με το Freshwater West, που είναι υπό διαχείρισή του National Trust, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σχετικά με την κυκλοφορία και το πάρκινγκ.

Επίσης, υπάρχουν δύο ερωτήματα για τον τάφο του Dobby. Για το εάν πρέπει να αφαιρεθεί ή μετακινηθεί σε «μία πιο κατάλληλη και δημόσια προσβάσιμη τοποθεσία».

Ο τάφος αποτελείται, κυρίως, από βότσαλα και μηνύματα, αλλά υπάρχουν και μερικά παράξενα αντικείμενα, όπως κάλτσες. Πρόκειται για αναφορά στην ταινία καθώς ο Dobby ήταν ξωτικό και ο μόνος τρόπος για να απελευθερωθεί από τον «αφέντη» του ήταν να του χαρίσει ρούχα.

