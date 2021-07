Την βροχή ενός μήνα δέχτηκαν σε μία ημέρα περιοχές του Λονδίνου όπου επλήγησαν από ξαφνικά μπουρίνια, όπως μεταδίδει το BBC.

Μέσα σε 24 ώρες 47,8 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Kew - τα περισσότερα μέσα σε μία μόλις ώρα ενώ υπό κανονικές συνθήκες ολόκληρο τον Ιούλιο πέφτουν κατά μέσο όρο 44,5 χιλιοστά. Κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους και δρομολόγια τρένα ακυρώθηκαν την ώρα που τα αυτοκίνητα βυθίζονταν αργά στο νερό.

Η πυροσβεστική στο Λονδίνο ανακοίνωσε ότι δέχτηκε περισσότερες από 1.000 κλήσεις που σχετίζονταν με την πλημμύρα που προκάλεσαν οι βροχές. «Ζητάμε από τους πολίτες να μην περπατούν ή να οδηγούν όσο τα νερά παραμένουν. Τα νερά μπορούν να μολυνθούν και τα οχήματα να γίνουν ασταθή», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία του Thames Water δέχτηκε περισσότερες από 2.500 χιλιάδες κλήσεις την Δευτέρα, καθώς οι υπόνομοι γέμισαν και ξεχείλησαν. «Αν και οι σωλήνες μας είναι σχεδιασμένοι για να ανταποκρίνονται στις περισσότερες καταιγίδες, η χθεσινή βροχόπτωση ήταν το σφοδρή που το σύστημα γέμισε πολύ γρήγορα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας ύδρευσης.

Ανάμεσα στους πληγέντες κατοίκους ήταν και ο κιθαρίστας των Queen, Brian May, που ζει στο Kensington. Ο ροκ σταρ έγραψε πως ήταν θυμωμένος επειδή αρκετά αγαπημένα του αντικείμενα καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της πλημμύρας.

